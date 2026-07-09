Ucrania ataca buques rusos; estrategia busca interrumpir suministro de combustible y aislar a Crimea

El ejército ucraniano informó que durante la noche del jueves sus drones atacaron una docena de petroleros rusos en el mar de Azov, como parte de una campaña destinada a interrumpir el suministro de combustible a las fuerzas rusas y aislar Crimea, territorio ocupado por Moscú.

El comandante de las fuerzas de drones, Robert Brovdi, difundió en Telegram un video que supuestamente muestra los ataques contra los buques cisterna. Aunque no fue posible verificar de manera independiente la fecha ni la ubicación de la grabación, el Estado Mayor ucraniano aseguró que los barcos dañados eran utilizados para abastecer al ejército ruso y transportar petróleo eludiendo sanciones internacionales.

Además de los petroleros, se reportaron daños en un remolcador y un buque de carga seca. El Ministerio de Defensa de Ucrania afirmó que en los últimos cuatro días se han atacado 36 embarcaciones, de las cuales 32 eran petroleros de la llamada “flota en la sombra” rusa.

El gobernador de la región rusa de Rostov confirmó que dos buques cisterna fueron alcanzados por drones en la bahía de Taganrog, lo que provocó incendios y daños mecánicos. Moscú no emitió comentarios adicionales, aunque las autoridades locales informaron que uno de los incendios fue sofocado.

El Ministerio de Defensa ruso aseguró que durante la misma jornada fueron derribados 73 drones ucranianos sobre once regiones, además de la península de Crimea y el mar de Azov.

Ataques a depósitos de combustible en el interior de Rusia

La ofensiva ucraniana también alcanzó instalaciones energéticas en el interior de Rusia. En la región de Tver, a orillas del Volga, un depósito de la empresa Tverskaya Neftebaza se incendió tras un ataque con drones, según el gobernador en funciones Vitali Koroliov.

En Stávropol, el gobernador Vladímir Vladímirov reportó un incendio en una instalación industrial de Vyázniki, que obligó a evacuar a residentes cercanos.

El presidente ucraniano Volodímir Zelensky confirmó estos ataques y señaló que fueron ejecutados por el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU). Destacó que las infraestructuras alcanzadas se encuentran a unos 500 kilómetros del frente de guerra, lo que demuestra la capacidad de alcance de los drones ucranianos.

Los ataques recientes han provocado una crisis de abastecimiento en Crimea, donde se declaró el estado de emergencia por la escasez de combustible. La península, considerada un centro estratégico para el esfuerzo bélico ruso, enfrenta crecientes dificultades logísticas debido a la ofensiva ucraniana contra depósitos y buques cisterna.

La campaña con drones busca obstaculizar el suministro energético y logístico de Rusia, debilitando su capacidad de mantener operaciones militares en Crimea y en el este de Ucrania. Zelensky también mencionó ataques contra una terminal de carga de petróleo y una estación de bombeo en Ufá, a casi 1,500 kilómetros de la frontera ucraniana, lo que amplía el alcance de la ofensiva.

Con información de Reuters.