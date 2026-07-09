Mexicana viajó a Venezuela a conocer a su novio digital; él fallece 5 horas después en el terremoto

El pasado 24 de junio, Venezuela fue sacudida por dos potentes terremotos de magnitudes 7.2 y 7.5, que hasta la fecha han dejado más de 3,000 muertos y más de 16,000 heridos. Entre las múltiples historias de tragedia y sobrevivencia que se han dado a conocer tras el desastre, una joven mexicana compartió en redes sociales su experiencia personal marcada por el sismo.

La usuaria @lobita_xx94 relató en su cuenta de TikTok que viajó desde México a Venezuela para conocer en persona a su pareja, con quien mantenía una relación a distancia. La joven publicó varios videos en los que muestra cómo se encontraron por primera vez en el aeropuerto, sin imaginar que pocas horas después vivirían el doble terremoto.

”¿Por qué la vida nos regaló solo 5 horas juntos? Sigo sin entenderlo”, escribió en uno de sus mensajes, reflejando la mezcla de emoción y dolor que marcó su experiencia.

El doble fenómeno sísmico golpeó con fuerza el estado costero de La Guaira, considerado la zona cero del desastre, donde decenas de edificios colapsaron y miles de personas quedaron sin hogar.

Los videos de la influencer se viralizaron rápidamente, generando mensajes de solidaridad y empatía de usuarios que se conmovieron por su relato.

Balance de daños y víctimas

Cerca de 200 edificios colapsaron completamente y más de 58,000 estructuras sufrieron algún tipo de daño, según estimaciones de la NASA. Naciones Unidas calcula que hasta 50,000 personas podrían estar desaparecidas, aunque el gobierno aún no ha dado una cifra oficial.

La presidenta interina, Delcy Rodríguez, aseguró que todas las víctimas serán identificadas antes de ser entregadas a sus familias, descartando entierros en fosas comunes. El proceso se realiza con huellas dactilares, fotografías y registros odontológicos.

Rodríguez defendió la respuesta de las autoridades, señalando que el sistema de protección civil se activó pocas horas después del desastre. En La Guaira y Caracas, brigadas locales e internacionales trabajan entre los escombros, mientras se mantiene la primera fase de rescate ante la posibilidad de hallar sobrevivientes.

El gobierno venezolano agradeció especialmente el apoyo de México, que envió rescatistas especializados en sismos. También participan contingentes de Israel y del Comando Sur de Estados Unidos, además de más de 19,000 efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana desplegados en las zonas afectadas.

Para la reconstrucción, Rodríguez anunció un fondo inicial de 200 millones de dólares, respaldado por recursos del Fondo Monetario Internacional (FMI) y gestionado tras reuniones con el Departamento de Estado de Estados Unidos.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial ofrecieron cooperación no reembolsable y líneas de crédito. Además, se abrió una cuenta en el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) para donaciones internacionales destinadas a viviendas, junto con un fondo en bolívares a través de la plataforma Patria para contribuciones internas.