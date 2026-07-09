FBI ofrece 150 mil dólares por empresario ligado a fraude médico

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) ofreció una recompensa de 150 mil dólares para quienes aporten información que permita localizar a Khalid Ahmed Satary, prófugo acusado de participar en un fraude de 547 millones de dólares contra el programa de seguro médico Medicare en Estados Unidos.

El caso ha llevado a que Satary sea incluido en la lista de los “Most Wanted Fraudsters”, creada por la División de Miami del FBI para priorizar la captura de defraudadores responsables de delitos de gran impacto como fraude postal, fraude hipotecario, conspiración para cometer lavado de dinero y operaciones ilegales de casinos.

La ficha de búsqueda advierte que podría intentar escapar hacia Atlanta, Delray Beach, Dubái o Jordania. Se le describe con cabello negro, ojos cafés y una estatura de 1.70 metros. Además, ha utilizado tres fechas distintas de nacimiento: 27 de mayo, 28 de marzo y 27 de noviembre de 1972.

El esquema de fraude

Entre 2016 y 2019, Satary fue dueño y operador de varios laboratorios de diagnóstico clínico en Estados Unidos. Según el FBI, utilizó estas instalaciones para cobrar a Medicare por pruebas genéticas innecesarias y costosas, con valores que oscilaban entre 10 mil y 20 mil dólares cada una.

Las investigaciones señalan que el prófugo conspiró con pacientes, call centers y compañías de telemedicina para generar pruebas falsas, además de financiar el esquema mediante el pago de millones de dólares en sobornos a médicos, intermediarios y reclutadores. Las autoridades lo consideran uno de los fraudes de pruebas genéticas más grandes de los últimos años.

En 2019, un jurado federal del Tribunal de Distrito para el Distrito Este de Louisiana presentó una acusación formal contra Satary por conspiración para cometer fraude al sistema de salud, fraude electrónico, fraude a Medicare, conspiración para defraudar al Gobierno de Estados Unidos y pago y recepción de sobornos ilegales relacionados con servicios médicos.

El FBI solicitó a la población a colaborar con información sobre el paradero de Satary a través de su línea confidencial 1-800-225-5324 o mediante el portal oficial tips.fbi.gov.