Familia abandona a abuelito diagnosticado con cáncer en un parque

Un hecho que ha causado un gran impacto social se registró en el barrio Santa Isabel, en Palmira, Colombia, donde vecinos encontraron a un adulto mayor enfermo de cáncer en estado de abandono dentro de un parque público.

Vecinos de la zona alertaron a las autoridades al descubrir al hombre visiblemente debilitado y sin posibilidad de movilizarse. Según el testimonio recogido por medios locales, el adulto mayor aseguró que sus familiares lo habían trasladado desde Cali y lo dejaron solo en el parque, pese a su delicado estado de salud.

La rápida intervención de los vecinos permitió que el Cuerpo de Bomberos de Palmira atendiera la emergencia y trasladara al paciente a un centro asistencial. Ahí permanece bajo observación médica y recibe acompañamiento psicológico.

El caso está siendo investigado por las autoridades locales, que buscan esclarecer las circunstancias del presunto abandono, identificar a los familiares y determinar si existe responsabilidad penal por vulneración de derechos.

Un problema estructural en Colombia

El caso no es aislado. Un informe de la Universidad Javeriana advierte que cada año cerca de 400 adultos mayores son abandonados en el país. Además, el 24% de esta población vive en pobreza monetaria y el 45% se considera pobre. El mismo estudio señala que en 1985, siete de cada cien colombianos tenían más de 60 años, cifra que actualmente se duplicó y que seguirá creciendo en las próximas décadas.

En septiembre de 2025, la Corte Constitucional emitió una sentencia en donde exigió que el Gobierno de Colombia desarrollar planes de apoyo comunitario y programas integrales para el cuidado de este grupo vulnerable, puntualizando que el cuidado de los adultos mayores es un derecho social que compete a la familia, al Estado y la sociedad.