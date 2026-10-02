Un haz de luz cien días después por los miles de fallecidos en los sismos de Venezuela

Un haz de luz creado con faros atravesó el cielo la noche del viernes durante una vigilia colectiva para honrar a las miles de víctimas mortales de los dos terremotos que sacudieron a Venezuela hace cien días.

Unas 400 personas se congregaron en un terreno que antes ocupó un edificio, colapsado el 24 de junio con los sismos de magnitud 7.2 y 7.5, en el costero estado de la Guaira, a unos 40 km de Caracas.

"Te amaremos por siempre hija", se leía en el auto de la familia de Francelis Iriarte, una adolescente de 16 años que murió al desplomarse su edificio ante los ojos de sus padres que regresaban a casa del supermercado.

Los terremotos han dejado más de 6 mil 500 fallecidos y un número aún indeterminado de desparecidos, además de miles de familias sin hogar.

Voluntarios repartieron velas blancas que iluminaron los rostros de los familiares. La ceremonia terminó con el encendido de faros que formaron un haz de luz cerca de las edificaciones en ruinas.

Más de 6 mil 500 personas murieron a causa de los terremotos que sacudieron Venezuela en junio. AFP

"Da un poquito de calma", dijo Selene Manahu, madre de Francelis, al hablar sobre el homenaje a los muertos y desaparecidos. Su familia logró encontrar el cuerpo de la chica tras 29 días de búsqueda entre montañas de escombros.

Fielluz Perdomo, habitante de La Guaira, recordó a sus familiares muertos durante los terremotos que arrasaron cientos de edificios.

Es duro "que no haya nada, que solamente quede un arbolito, es terrible", contó entre sollozos al ver el descampado, un escenario recurrente en La Guaira, la zona más afectada por los sismos.

"Que sus almas descansen en paz, amén", clamó uno de los sacerdotes a cargo de conducir oraciones por las víctimas.