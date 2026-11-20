El acuerdo entre los presidentes de China, Rusia y Estados Unidos para reformar la ONU tras el foro de APEC requiere primero elegir un nuevo secretario general, cuyo proceso está empantanado a 42 días de que concluya la gestión de António Guterres.

El pronunciamiento en Shenzhen destaca porque estas tres potencias son miembros permanentes del Consejo de Seguridad, junto a Francia y Reino Unido, responsables de elegir a quien ocupe el mayor cargo de la ONU.

Este viernes 20 de noviembre se celebrará la novena votación informal. Hasta ahora, la costarricense Rebeca Grynspan lidera las preferencias, seguida por el argentino Rafael Grossi, Carolyn Rodrigues-Birkett y Lana Nusseibeh, aunque ninguno cuenta con el respaldo unánime del Consejo. Del total de 11 aspirantes iniciales, siete continúan en la contienda.

Foto: Reuters.

Trump, Xi y Putin publican una “declaración de paz”

China, Estados Unidos y Rusia acordaron una “declaración de paz” simbólica en una cumbre trilateral sin precedentes el jueves y reafirmaron que nunca se debe librar una guerra nuclear, pero no anunciaron planes para las conversaciones sobre control de armas que Trump tanto anhelaba.

Una declaración conjunta emitida por el presidente chino Xi Jinping, el presidente estadunidense Donald Trump y el presidente ruso Vladimir Putin puso fin a una gira diplomática de tres días de Trump por Asia que produjo pocas victorias tangibles, a pesar de sus repetidas fanfarronadas sobre hacer historia y negociar la paz.

En cambio, el viaje suscitó nuevas preguntas entre los aliados de Estados Unidos sobre sus relaciones cada vez más estrechas con Xi y con Putin, quien continúa librando la guerra contra Ucrania.

Trump saludó a Putin como “mi amigo” y recibió un abrazo de Xi en el último de los espectáculos diplomáticos que tanto le gustan.

Esas reuniones, que han incluido conversaciones con el líder norcoreano Kim Jong Un y cumbres con Putin, han recibido elogios de algunos por su disposición a dialogar directamente con los adversarios de Estados Unidos y críticas de otros por dar a los autócratas una plataforma global.

Los líderes se comprometieron a impulsar reformas en las Naciones Unidas, a aumentar el suministro de productos combustibles para todos los países y a mantener la inmunidad de la que gozan los funcionarios estatales en los tribunales internacionales.

Declaración no incluye las guerras en Ucrania e Irán

La declaración no mencionaba la guerra de Rusia en Ucrania ni el conflicto de Estados Unidos con Irán, y en una rueda de prensa, Putin reconoció que no establecía objetivos ambiciosos y añadió que nadie estaría obligado a cumplir sus decisiones.

Las potencias “reafirmaron que una guerra nuclear no se puede ganar y que nunca debe librarse” y añadieron que “mantendrían un diálogo sobre la reducción de los riesgos nucleares y la prevención de la proliferación de armas nucleares”, sin especificar un plazo.

Sin compromisos sobre un tratado de armas nucleares

Pero el comunicado no mencionaba las negociaciones sobre un tratado trilateral de reducción de armas nucleares, algo que Trump ha impulsado desde su primer mandato y que China ha rechazado sistemáticamente, argumentando que su arsenal es mucho menor que el de las otras potencias.

Trump se refirió a las armas nucleares al comienzo de la reunión, diciendo: “No es fácil renunciar a ellas”.

Con información de Reuters.

*mcam