Trump presenta el nuevo pasaporte de EU con su foto y lanza advertencia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó un nuevo pasaporte conmemorativo por el 250 aniversario de la independencia del país que incluye su retrato, una decisión inédita para un mandatario en funciones y que ya genera debate entre sus críticos y seguidores.

El documento, de edición limitada, será distribuido a ciudadanos estadunidenses que soliciten un pasaporte durante el periodo de lanzamiento. La iniciativa forma parte de las celebraciones rumbo al 4 de julio de 2026, cuando Estados Unidos conmemorará dos siglos y medio de su independencia.

Trump aparece en nuevo pasaporte conmemorativo

Trump dio a conocer el diseño a través de su red social Truth Social, donde mostró el interior del documento acompañado de un mensaje dirigido a quienes ingresen al país.

El nuevo pasaporte de EU, en el que pone: '¡Bienvenido, pero pórtate bien!'", publicó nuevamente Trump en Truth Social al revelar el documento.

El diseño muestra al presidente con gesto serio, sentado detrás de su escritorio y acompañado de su firma. Detrás de su retrato aparece el texto de la Declaración de Independencia, mientras que otra de las páginas incluye una ilustración de los Padres Fundadores firmando el histórico documento de 1776 junto con la leyenda "Estados Unidos de América 250".

La Casa Blanca también difundió imágenes del nuevo documento bajo el nombre de "Pasaporte Patriota", reforzando el carácter simbólico de la edición especial.

Trump dio a conocer el diseño del documento a través de Truth Social. Especial.

Hasta ahora, ningún presidente estadounidense en funciones había aparecido en un pasaporte oficial del país, lo que convierte a esta edición en un hecho sin precedentes.

Pasaporte genera debate por su diseño

De acuerdo con información difundida previamente por el Departamento de Estado, el nuevo diseño estará disponible para cualquier ciudadano estadounidense que solicite un pasaporte durante la fase de implementación, siempre que existan ejemplares disponibles.

La presentación ocurre en medio de una política migratoria más estricta impulsada por la administración Trump, que ha endurecido los controles para visitantes extranjeros y ha insistido en que quienes ingresen al país respeten las leyes y las instituciones estadunidenses.

El lanzamiento también forma parte de una serie de iniciativas impulsadas por el mandatario para dejar su sello en distintos símbolos nacionales. Entre ellas figura la incorporación de su firma en futuros billetes estadounidenses, otra medida inédita para un presidente en ejercicio.

Estas decisiones han despertado críticas de opositores y analistas, quienes consideran que contribuyen a fortalecer un culto a la personalidad alrededor del mandatario. Sus simpatizantes, en cambio, sostienen que se trata de una forma de conmemorar el aniversario 250 de la independencia con un presidente que, afirman, representa una nueva etapa para el país.

Hasta el momento, el Departamento de Estado no ha emitido comentarios adicionales sobre la presentación del pasaporte ni ha detallado cuántos ejemplares serán distribuidos durante esta edición especial.

"Cualquier ciudadano estadunidense" podrá obtener este pasaporte conmemorativo al realizar el trámite correspondiente durante el periodo de disponibilidad, señalaron previamente funcionarios del Departamento de Estado.