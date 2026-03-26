Trump ordena pagos de emergencia a agentes de la TSA en medio de cierre del gobierno

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que firmará una orden de emergencia para garantizar el pago inmediato a los agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte, en medio del cierre parcial del gobierno federal que ha afectado la operación de aeropuertos en todo el país.

La medida se produce mientras el Congreso continúa sin alcanzar un acuerdo presupuestario para financiar al Departamento de Seguridad Nacional, situación que ha derivado en retrasos salariales para miles de trabajadores y en interrupciones en el sistema de transporte aéreo.

Orden de emergencia busca frenar crisis aeroportuaria

De acuerdo con el anuncio presidencial, la orden instruirá al secretario de Seguridad Nacional a liberar pagos de forma inmediata a los agentes de seguridad aeroportuaria, quienes llevan semanas sin recibir salario debido al estancamiento político.

En un mensaje difundido en redes sociales, Trump señaló que la decisión busca contener el impacto operativo en los aeropuertos.

No es algo fácil de hacer, ¡pero lo voy a hacer!”, afirmó el mandatario al referirse a la medida.

El cierre parcial del gobierno, que ha superado los 40 días, ha generado un deterioro progresivo en la capacidad operativa de los aeropuertos. Miles de agentes de la TSA enfrentan su segundo periodo sin pago, lo que ha provocado ausencias masivas en sus puestos de trabajo.

Datos del Departamento de Seguridad Nacional indican que en algunos aeropuertos las inasistencias superan el 40 por ciento del personal, mientras que cerca de 500 agentes han renunciado durante el periodo de cierre. La falta de personal ha derivado en largas filas, retrasos en vuelos y advertencias sobre posibles cierres de terminales.

Funcionarios de la agencia han alertado sobre el impacto económico en los trabajadores. Se han reportado casos de empleados con dificultades para cubrir gastos básicos, acumulación de deudas e incluso medidas extremas para obtener ingresos.

La administradora interina de la TSA advirtió ante el Congreso que la continuidad del cierre podría derivar en la suspensión de operaciones en algunos aeropuertos si la falta de personal se agrava.

Además, se ha registrado un aumento significativo en incidentes violentos contra agentes de seguridad, con incrementos superiores al 500 por ciento desde el inicio del cierre.

En paralelo, el Congreso mantiene negociaciones para destrabar el financiamiento. Legisladores demócratas han condicionado su apoyo a cambios en políticas migratorias, mientras que la mayoría republicana impulsa una propuesta de financiamiento sin modificaciones sustanciales.

Ante la falta de acuerdo, la Casa Blanca también ha evaluado otras medidas, como el posible despliegue de la Guardia Nacional en aeropuertos o la participación de agentes de inmigración en tareas de verificación de identidad.

La orden de emergencia anunciada por Trump busca mitigar de forma inmediata los efectos del cierre en el sistema aeroportuario, mientras continúan las negociaciones políticas para restablecer el financiamiento gubernamental.