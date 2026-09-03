Trump nombra a Adam Telle secretario interino del Ejército de Estados Unidos

El presidente Donald Trump anunció este jueves el nombramiento del secretario interino del Ejército de Estados Unidos en reemplazo de Dan Driscoll, quien dimitió esta semana en medio de tensiones con el secretario de Defensa.

Me complace anunciar que Adam Telle, el actual subsecretario del Ejército para Obras Públicas, se convertirá en secretario interino del Ejército, con efecto inmediato", dijo Trump en una publicación en su plataforma Truth Social.

Telle asumió como subsecretario en agosto de 2025 tras su confirmación por el Senado. Pasó gran parte de su carrera como asistente en el Capitolio.

La dimisión de Driscoll marcó la más reciente salida de un alto dirigente de las Fuerzas Armadas estadounidenses bajo la gestión de Trump.

Telle desarrolló gran parte de su carrera como asistente en el Capitolio de Washington. Especial.

Antiguo compañero de la facultad de derecho del vicepresidente JD Vance, Driscoll se benefició de su amistad dentro de la administración, pero chocó con el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

De asistente en el Capitolio a la cúpula del Ejército

De asistente en el Capitolio a la cúpula del Ejército

Antes de llegar al Pentágono, Telle acumuló dos décadas en Washington casi por completo dentro del Congreso: comenzó en 2005 en la oficina del entonces senador Richard Shelby y pasó luego diez años junto al fallecido senador Thad Cochran, donde llegó a jefe adjunto de despacho y director legislativo, además de convertirse en el principal asesor de seguridad nacional del legislador mississippiano.

También ejerció como enlace de la Casa Blanca con el Senado durante el primer mandato de Trump y, más recientemente, fue jefe de despacho del senador Bill Hagerty antes de su confirmación como subsecretario en agosto de 2025.

Oriundo de la localidad rural de Northport, Alabama, Telle es licenciado en ciencias de la computación y comunicación por la Universidad Estatal de Mississippi, casa de estudios donde fue elegido presidente del cuerpo estudiantil.

En su paso por el Senado también encabezó el trabajo de recuperación tras el huracán Katrina y se desempeñó como jefe de personal en la Subcomisión de Seguridad Nacional del Comité de Asignaciones, encargada del presupuesto del Departamento de Seguridad Nacional.

Al asumir ahora la cartera del Ejército, Telle quedará al frente de la mayor fuerza de combate del país en un momento en que EU sigue involucrado en la guerra con Irán, una guerra que ha agravado la escasez de sistemas de defensa antimisiles clave como los Patriot y THAAD, operados precisamente por esa rama militar.