Trump fija junio como plazo para que Ucrania y Rusia pongan fin a la guerra

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, afirmó este sábado que la administración del presidente estadounidense, Donald Trump, ha fijado el mes de junio como plazo límite para que Ucrania y Rusia alcancen un acuerdo que ponga fin a la guerra, con el objetivo de que Estados Unidos pueda concentrarse posteriormente en sus prioridades internas, en especial las elecciones legislativas de noviembre.

Trump y Zelenski AFP

¿Qué dijo Zelenski sobre el alto el fuego obligado por EU?

Durante un encuentro con periodistas ucranianos, Zelenski explicó que Washington ha transmitido claramente su intención de cerrar el conflicto antes del verano.

“Estados Unidos nos ha dicho que quieren que todo esté listo para junio. ¿Por qué? Porque sus cuestiones internas tienen un impacto y, desde luego, cobrarán más relevancia para ellos”, señaló el mandatario.

En ese sentido, reconoció que, una vez superado ese plazo, la Casa Blanca centrará su atención en la renovación del Congreso de Estados Unidos.

El presidente ucraniano subrayó que la administración de Trump prevé dedicar gran parte de su capital político a las campañas electorales y a la gestión del clima social interno.

“Entendemos que dedicarán todo su tiempo a los procesos internos, como las elecciones, y a cambiar el clima social”, añadió, en referencia a la posibilidad de que el Partido Republicano sufra reveses tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, donde se renovarán 35 de los 100 escaños.

En este contexto, Zelenski recordó que Ucrania lleva meses proponiendo a Estados Unidos un “plan de secuencia realmente claro” para las negociaciones de paz con Rusia, en el que se detallan los pasos que deberían seguir ambas partes.

No obstante, advirtió que no se puede descartar que Trump opte por presionar a Kyiv y Moscú para que firmen de manera simultánea los acuerdos clave si no se registran avances sustanciales.

El mandatario reiteró que Washington está decidido a ejercer presión diplomática para cumplir con el calendario planteado. “Los estadounidenses están proponiendo que las partes pongan fin a la guerra este verano y probablemente metan presión de acuerdo con su agenda”, afirmó en declaraciones recogidas por la agencia Ukrinform.

Según Zelenski, los asuntos internos estadounidenses “serán incluso más importantes” para los políticos del país que los conflictos internacionales.

La guerra en Ucrania continúa

Mientras continúan los esfuerzos diplomáticos, la situación sobre el terreno sigue deteriorándose. Rusia lanzó en la madrugada del sábado más de 400 drones y alrededor de 40 misiles contra la infraestructura energética ucraniana, lo que obligó a las centrales nucleares a reducir su producción.

El operador estatal Ukrenergo informó de ataques a ocho instalaciones en ocho regiones, lo que ha incrementado de forma “significativa” el déficit energético y forzado a ampliar los cortes de electricidad en todo el país.

En el plano político, las conversaciones trilaterales mediadas por Estados Unidos en Abu Dabi no lograron avances, debido a las posturas irreconciliables sobre el Donbás, región que Rusia exige que Ucrania abandone, una condición que Kyiv rechaza de plano.

Tampoco se ha alcanzado un acuerdo sobre la gestión de la central nuclear de Zaporiyia, controlada por fuerzas rusas.

Finalmente, Zelenski confirmó que Estados Unidos ha vuelto a plantear un alto al fuego que prohíba los ataques contra la infraestructura energética.

Ucrania está dispuesta a respetarlo si Rusia se compromete, aunque recordó que Moscú ya incumplió una tregua similar en el pasado reciente, lo que alimenta el escepticismo sobre un cese real de las hostilidades antes del plazo de junio.