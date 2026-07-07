Trump expresa su “decepción” con la OTAN por falta de apoyo en ofensiva contra Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó este martes su “gran decepción” hacia los aliados europeos de la OTAN por no respaldar la ofensiva militar contra Irán. La declaración se produjo tras su llegada a Turquía para participar en la cumbre de la alianza, donde se reunió con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan.

Me decepcionó mucho la OTAN. No necesitábamos ayuda alguna y, en cierto modo, los estaba poniendo a prueba (…) estaba probando para ver si estarían ahí o no, porque desde hace mucho he dicho que nosotros los ayudamos, pero no estoy seguro de que ellos estuvieran ahí para nosotros”, expresó Trump ante periodistas.

En paralelo, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, anunció la firma de contratos de armamento por más de 50,000 millones de dólares, con el objetivo de demostrar a Washington que Europa se toma en serio el incremento del gasto militar.

Entre los acuerdos destacan:

Un contrato con la compañía sueca Saab para reemplazar la flota de aviones de reconocimiento Awacs de Boeing, con la compra de diez aparatos Global Eye.

Un pedido adicional de un avión A330 MRTT de transporte y reabastecimiento militar, adjudicado al grupo Airbus.

Rutte recordó que hace un año los países europeos y Canadá se comprometieron a elevar sus presupuestos de defensa al 5% del PIB para 2035, bajo presión de Trump, aunque España fue el único país en desmarcarse de ese objetivo.

Críticas de Trump a sus aliados

El mandatario estadounidense ha criticado en los últimos días a los países europeos por impedir que las tropas norteamericanas utilicen sus bases para atacar a Irán. En su plataforma Truth Social, escribió:

Es ridículo que Estados Unidos continúe por este sendero unilateral cuando la relación es recíproca. ¡Ellos no nos apoyaron!”.

Los líderes europeos, conscientes de la tensión, buscan evitar una fractura que debilite aún más a la alianza. Mientras tanto, Francia y Reino Unido han planteado una posible misión naval en el estrecho de Ormuz, aunque condicionada a la evolución de la tregua entre Washington y Teherán.

Zelenski pide más apoyo

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, también participó en la cumbre y solicitó a los europeos mantener un flujo de al menos 80,000 millones de dólares anuales en ayuda militar para 2026 y 2027. Tras un ataque ruso que dejó casi 30 muertos el lunes, pidió que la OTAN muestre mayor “determinación” en su apoyo aéreo.

Zelenski defendió que Kiev “tiene su lugar dentro de la OTAN” y que podría aportar capacidades de defensa “extraordinarias” si se integra a la alianza. Su objetivo es convencer a Trump de que Ucrania está cambiando el rumbo de la guerra y que debería presionar a Moscú para retomar las negociaciones de paz.

Rutte definió este momento como la “OTAN 3.0”, con una Europa más fuerte y con mayor responsabilidad en su propia defensa. Washington, por su parte, ha reducido los recursos destinados a los comandantes de la alianza, esperando que los europeos asuman un papel más activo.

Con información de AFP.