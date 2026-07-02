Trump busca acuerdo de paz para parar “matanzas insensatas” tras bombardeo ruso en Kiev

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su intención de alcanzar un acuerdo de paz para poner fin a las “matanzas insensatas” en Ucrania, luego de que un masivo bombardeo ruso sobre la capital ucraniana dejara al menos 21 muertos, informó un alto funcionario estadounidense.

“El presidente Trump tiene un corazón humanitario y quiere que esta guerra se resuelva para que las matanzas insensatas cesen”, dijo el responsable en declaraciones a la AFP, en respuesta a una consulta sobre el ataque ruso.

El ataque nocturno destruyó edificios de apartamentos en Kiev y obligó a decenas de miles de personas a buscar refugio. Las imágenes difundidas mostraron estructuras colapsadas y equipos de emergencia trabajando entre los escombros.

Antes de regresar al cargo el año pasado, Trump había asegurado que podía resolver la guerra en Ucrania en 24 horas, aunque hasta ahora los esfuerzos de Estados Unidos por negociar un alto el fuego entre Moscú y Kiev han fracasado.

El presidente Volodímir Zelenski pidió el jueves a sus aliados acelerar la entrega de sistemas de defensa aérea, subrayando que su país sigue devastado por los ataques rusos.

Los líderes de la OTAN se reunirán la próxima semana en Ankara, Turquía, y Trump tiene previsto asistir. La cita se perfila como un escenario clave para discutir nuevas medidas de apoyo a Ucrania y posibles avances hacia un acuerdo de paz.

Guterres condena ataque aéreo ruso contra Kiev

El secretario general de la ONU, António Guterres, condenó “enérgicamente” el intenso ataque aéreo lanzado por Rusia contra la capital ucraniana, Kiev, ocurrido este jueves.

“Los ataques contra civiles y contra infraestructuras civiles, dondequiera que se produzcan, constituyen una clara violación del derecho internacional humanitario y deben cesar de inmediato”, declaró su portavoz Stéphane Dujarric en un comunicado difundido desde la sede de Naciones Unidas.

Rusia intensifica presión sobre Ucrania tras ataque masivo en Kiev

Rusia afirmó que seguirá aumentando la presión sobre Ucrania, después de un ataque a gran escala perpetrado durante la noche contra la capital, Kiev, que dejó al menos 17 muertos y decenas de heridos.

Según las autoridades ucranianas, Rusia lanzó 74 misiles y 496 drones en la ofensiva, que destruyó varios edificios residenciales. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, aseguró que el ataque se dirigió exclusivamente contra “objetivos militares o cuasimilitares”.

Peskov señaló que el presidente Vladimir Putin fue informado por su máximo comandante militar, Valeri Guerásimov, sobre los resultados de lo que calificó como un “ataque de represalia masivo” contra Kiev y otras localidades.

Tras cuatro años de guerra, Rusia ha intensificado sus ataques con misiles y drones, especialmente contra la capital ucraniana, mientras que Ucrania ha redoblado sus propios ataques con drones contra el sector energético ruso, causando graves daños y una escasez generalizada de combustible.

Con información de AFP.