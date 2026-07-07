Abren la puerta a Marine Le Pen para presentarse a elecciones; tribunal reduce su condena

La líder de la extrema derecha francesa, Marine Le Pen, recuperó la posibilidad de competir en las elecciones presidenciales de Francia de 2027, luego de que un tribunal de apelación redujera su periodo de inhabilitación para ejercer cargos públicos a 15 meses, una decisión que le vuelve a abrir la puerta para buscar la Presidencia.

El fallo representa un cambio importante respecto a la sentencia emitida en marzo de 2025, cuando Le Pen fue condenada por malversación de fondos públicos del Parlamento Europeo, recibiendo una pena de cinco años de inhabilitación inmediata, además de prisión y una multa económica.

Aunque el tribunal confirmó la responsabilidad de la dirigente del partido Agrupación Nacional, modificó la duración de la inhabilitación al considerar el tiempo ya transcurrido desde la primera sentencia.

Con esta resolución, Marine Le Pen podría registrarse como candidata para los comicios presidenciales previstos para el 18 de abril y 2 de mayo de 2027, siempre que cumpla con las condiciones impuestas por la justicia.

La corte también ratificó una condena de tres años de prisión, de los cuales dos permanecen en suspenso, mientras que un año deberá cumplirlo bajo arresto domiciliario con un brazalete electrónico. Además, deberá pagar una multa de 100 mil euros.

Un brazalete electrónico genera incertidumbre

A pesar de que la reducción de la inhabilitación le permite volver al escenario electoral, la obligación de portar un brazalete electrónico podría complicar el desarrollo de una campaña presidencial.

La propia Le Pen había señalado en días recientes que únicamente buscaría la Presidencia si podía realizar campaña "libremente", sin restricciones judiciales para desplazarse por el país.

Se espera que la dirigente anuncie su decisión definitiva durante una entrevista en la cadena francesa TF1, donde definirá si aprovechará la oportunidad que le brinda el fallo judicial.

Jordan Bardella sigue como alternativa para la extrema derecha

Mientras tanto, el presidente de Agrupación Nacional, Jordan Bardella, aseguró que el partido está preparado para cualquier escenario.

Bardella afirmó que la organización anticipó todas las posibilidades derivadas de la resolución judicial y se declaró listo para asumir la candidatura presidencial en caso de que Le Pen decida no participar.

La resolución llega cuando las encuestas colocan a la extrema derecha entre las principales fuerzas políticas rumbo a las elecciones presidenciales de Francia 2027, por lo que la definición de la candidatura será determinante para el futuro político del país.

Aunque la sentencia mantiene la condena por malversación de fondos europeos, la reducción del periodo de inhabilitación modifica significativamente el panorama electoral al permitir que Marine Le Pen vuelva a tener opciones legales para contender por la Presidencia, aunque su participación dependerá de la decisión que adopte frente a las restricciones derivadas de la condena.