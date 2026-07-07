Apagones en Cuba: cuando la crisis eléctrica llega hasta los hospitales

La crisis eléctrica en Cuba mantiene bajo presión al Sistema Eléctrico Nacional. De acuerdo con la Unión Eléctrica de Cuba, para el horario pico del 6 de julio se estimó una disponibilidad de 935 MW, muy por debajo de los 3,100 MW de demanda máxima prevista.

Alexandro Medrano

La afectación pronosticada fue de 2,195 MW, equivalente a cerca del 70% de la demanda máxima prevista. Esta brecha obliga a aplicar apagones programados en gran parte del territorio para administrar la energía disponible.

Alexandro Medrano

El balance eléctrico del día resume la magnitud del problema: 935 MW disponibles, 3,100 MW de demanda máxima prevista, 2,165 MW de déficit esperado y 2,195 MW de afectación pronosticada.

Alexandro Medrano

La crisis también golpea al sistema sanitario. La ONU, a través de OCHA, advierte que más de 100,000 pacientes, entre ellos 11,000 niños, esperan cirugías retrasadas por cortes de energía y escasez de suministros. Además, más de 32,000 mujeres embarazadas enfrentan mayores riesgos por el acceso limitado a diagnóstico, transporte y suministro eléctrico estable.

Alexandro Medrano

El impacto alcanza a pacientes con enfermedades crónicas y tratamientos vitales. Alrededor de cinco millones de personas corren riesgo de interrupciones en su atención médica. Entre ellas, más de 16,000 requieren radioterapia y más de 12,000 reciben quimioterapia. El Ministerio de Salud Pública de Cuba también reporta 2,888 pacientes en hemodiálisis, 5,152 en espera de cirugía oncológica y 375 pacientes críticos sin implante de marcapasos en el último ciclo.