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Apagones en Cuba: cuando la crisis eléctrica llega hasta los hospitales

Cuba enfrenta un déficit eléctrico severo: para el horario pico del 6 de julio, la disponibilidad prevista fue de apenas 935 MW frente a una demanda máxima de 3,100 MW. La crisis obliga a programar cortes de luz y ya impacta servicios de salud, cirugías y tratamientos médicos esenciales.

Por: Alexandro Medrano

Infografía sobre la crisis eléctrica en Cuba. Muestra que la demanda máxima prevista es de 3,100 MW, la disponibilidad de 935 MW y el déficit esperado de 2,165 MW.
Alexandro Medrano

La crisis eléctrica en Cuba mantiene bajo presión al Sistema Eléctrico Nacional. De acuerdo con la Unión Eléctrica de Cuba, para el horario pico del 6 de julio se estimó una disponibilidad de 935 MW, muy por debajo de los 3,100 MW de demanda máxima prevista.

Gráfico circular sobre la afectación eléctrica prevista en Cuba. Indica que 30% de la energía está disponible y cerca de 70% de la demanda presenta afectación prevista.
Alexandro Medrano

La afectación pronosticada fue de 2,195 MW, equivalente a cerca del 70% de la demanda máxima prevista. Esta brecha obliga a aplicar apagones programados en gran parte del territorio para administrar la energía disponible.

Infografía con cuatro datos de la crisis eléctrica en Cuba: disponibilidad de 935 MW, demanda máxima prevista de 3,100 MW, déficit de 2,165 MW y afectación prevista de 2,195 MW.
Alexandro Medrano

El balance eléctrico del día resume la magnitud del problema: 935 MW disponibles, 3,100 MW de demanda máxima prevista, 2,165 MW de déficit esperado y 2,195 MW de afectación pronosticada.

Infografía sobre el impacto sanitario de los apagones en Cuba. Señala que más de 100 mil pacientes esperan cirugías retrasadas, incluidos 11 mil niños, y que más de 32 mil mujeres embarazadas enfrentan mayores riesgos.
Alexandro Medrano

La crisis también golpea al sistema sanitario. La ONU, a través de OCHA, advierte que más de 100,000 pacientes, entre ellos 11,000 niños, esperan cirugías retrasadas por cortes de energía y escasez de suministros. Además, más de 32,000 mujeres embarazadas enfrentan mayores riesgos por el acceso limitado a diagnóstico, transporte y suministro eléctrico estable.

Infografía sobre tratamientos médicos en riesgo por la crisis eléctrica en Cuba. Muestra que más de 5 millones de personas con enfermedades crónicas pueden sufrir interrupciones, más de 16 mil requieren radioterapia, más de 12 mil reciben quimioterapia, 2,888 están en hemodiálisis y 375 pacientes críticos no recibieron implante de marcapasos.
Alexandro Medrano

El impacto alcanza a pacientes con enfermedades crónicas y tratamientos vitales. Alrededor de cinco millones de personas corren riesgo de interrupciones en su atención médica. Entre ellas, más de 16,000 requieren radioterapia y más de 12,000 reciben quimioterapia. El Ministerio de Salud Pública de Cuba también reporta 2,888 pacientes en hemodiálisis, 5,152 en espera de cirugía oncológica y 375 pacientes críticos sin implante de marcapasos en el último ciclo.

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