Comparten fotos de Maduro desde prisión tras acuerdo petrolero de Venezuela con EU

Dos fotografías. Una fecha: 25 de junio. Un mensaje dirigido a los niños de su familia y a quienes, dice, no han dejado de acompañarlo. Y, alrededor de esas imágenes, una Venezuela que atraviesa uno de los giros políticos y económicos más profundos de los últimos años.

Nicolás Maduro difundió este domingo las fotografías desde el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en Nueva York, donde permanece recluido, según su versión y la de su entorno, después de la operación militar estadounidense de enero de 2026 que terminó con su salida del poder.

Las imágenes aparecieron en su cuenta oficial de X en un momento particularmente simbólico: apenas un día después de que el Gobierno interino de Venezuela confirmara los detalles de un nuevo acuerdo petrolero con Estados Unidos.

Maduro presentó las fotografías como un gesto personal, casi doméstico, en medio de un escenario marcado por la política internacional, el petróleo y la tensión entre Caracas y Washington.

Envío estas fotos como un pequeño regalo a todos mis nietos y nietas, a los niños y niñas, y a toda la gente noble que nos ama”.

La frase buscaba llevar la atención lejos de los grandes números del petróleo y hacia un terreno íntimo: el de la familia, los recuerdos y la comunicación con quienes están lejos.

Las fotografías, fechadas el pasado 25 de junio, provocaron además comentarios en redes sociales. Algunos usuarios cuestionaron su autenticidad y sugirieron que podrían tratarse de imágenes montadas. Hasta ahora, esas acusaciones deben considerarse como cuestionamientos de usuarios y no como una conclusión verificada.

Un mensaje desde una celda y una nueva relación con Washington

En su publicación, Maduro también habló de su esposa, Cilia Flores, y aseguró que ambos permanecen firmes.

Quiero que sepan que estamos firmes, con el corazón lleno del amor de ustedes”.

Después agradeció las muestras de solidaridad recibidas durante su encarcelamiento y habló de una fe que, afirmó, permanece intacta.

Gracias infinitas por cada palabra, por cada gesto, por cada bendición”.

El mensaje adquiere otra dimensión al observar el momento en que fue publicado.

Mientras Maduro habla de resistencia, familia y solidaridad desde una prisión estadounidense, el Gobierno que actualmente encabeza de manera interina Delcy Rodríguez negocia con Washington la recuperación de una industria que durante décadas fue el principal motor económico venezolano.

El contraste es difícil de ignorar: de un lado, las fotografías de quien fue el hombre fuerte de Venezuela; del otro, un acuerdo que coloca nuevamente al país y a sus enormes reservas de crudo en el centro de la estrategia energética estadounidense.

Nicolás Maduro. X

El petróleo vuelve a ocupar el centro de la escena

El acuerdo anunciado entre Venezuela y Estados Unidos contempla el desarrollo de 17 campos estratégicos, con un potencial probado de unos 65 mil millones de barriles de petróleo.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, informó que el convenio tendrá una vigencia de 25 años y que el objetivo es llevar la producción de esos campos a más de 1.5 millones de barriles diarios. También calculó ingresos para Venezuela por aproximadamente 209 mil millones de dólares, tomando como referencia un precio de 65 dólares por barril.

El proyecto contempla además inversiones superiores a los 100 mil millones de dólares, destinadas a recuperar infraestructura y capacidad productiva de una industria severamente deteriorada.

Rodríguez defendió el acuerdo frente a las críticas que han surgido en Venezuela y aseguró que Caracas no está renunciando a sus recursos.

Venezuela conserva la propiedad y la soberanía sobre sus recursos”.

La declaración intenta responder directamente a una de las principales dudas que ha generado el pacto: cuánto control tendrá realmente Estados Unidos sobre los campos petroleros y sobre las reservas involucradas.

La dimensión del acuerdo explica parte de la controversia. Según información publicada tras el anuncio, los 65 mil millones de barriles involucrados representarían alrededor de una quinta parte de las reservas probadas venezolanas.

Del encarcelamiento a la negociación petrolera

La historia reciente de Venezuela parece comprimirse en una sola escena.

En enero, la salida de Maduro del poder tras la operación estadounidense transformó las relaciones entre Caracas y Washington. Meses después, el Gobierno interino de Rodríguez impulsó cambios en los sectores petrolero y minero para facilitar la llegada de capital extranjero.

Ahora, Estados Unidos y Venezuela hablan de inversiones, producción y recuperación energética.

Rodríguez sostiene que esa transformación es consecuencia de haber elegido la vía diplomática.

La mandataria ha defendido que Caracas optó por una relación de cooperación con Washington para recuperar la industria y convertir a Venezuela nuevamente en una potencia energética.

Queremos ser una potencia energética”.

El objetivo es ambicioso. Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, pero su producción se encuentra muy por debajo de los niveles que alcanzó a finales del siglo pasado. El nuevo plan busca recuperar parte de esa capacidad mediante capital, tecnología y operadores privados.

Por eso las dos imágenes difundidas por Maduro cuentan una historia que va más allá de la fotografía.

En ellas aparece un hombre encarcelado que intenta comunicarse con sus nietos y con sus simpatizantes.

Afuera, mientras tanto, el país que gobernó durante años se encuentra inmerso en una negociación que podría redefinir su industria petrolera durante décadas.

El contraste también aparece en las cifras.

El acuerdo prevé una inversión de más de 100 mil millones de dólares, el desarrollo de 17 campos y una meta de producción superior a 1.5 millones de barriles diarios. Rodríguez calcula que el Estado venezolano podría recibir alrededor de 209 mil millones de dólares durante la vigencia del convenio, bajo las condiciones de referencia anunciadas.