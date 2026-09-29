Científicos calculan cuánto cuesta ganar un año de vida saludable; no vas a creerlo

Un estudio realizado por investigadores de distintos centros de investigación calculó cuánto cuesta ganar un año de vida saludable mediante diferentes prestaciones de atención a personas en situación de dependencia en España.

El análisis encontró que cada año de vida saludable ganado mediante una prestación económica para cuidados en el entorno familiar tiene un costo de 6 mil 187 euros, equivalentes a aproximadamente 126 mil 877 pesos mexicanos.

Los investigadores utilizaron como referencia el Año de Vida Ajustado por Calidad (AVAC), una métrica empleada por los sistemas de salud para determinar cuánto cuesta obtener un año adicional de vida con una determinada calidad.

El trabajo fue realizado por Joan Costa-Font, integrante de la Escuela de Economía de Londres, en Reino Unido; Sergi Jiménez-Martín, de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA), y Cristina Vilaplana-Prieto, de la Universidad de Murcia.

La atención a la dependencia mejora la supervivencia y la salud mental

El estudio también determinó que el costo de cada AVAC ganado mediante ayuda a domicilio asciende a 9 mil 228 euros, unos 189 mil 239 pesos mexicanos.

De acuerdo con los autores, ambas cantidades se encuentran muy por debajo del umbral de referencia de 30 mil euros, alrededor de 615 mil pesos, utilizado en España para evaluar el gasto sanitario.

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El análisis señala que recibir prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) aumenta entre 2.6 y 3 puntos porcentuales la probabilidad de supervivencia.

Además, las personas beneficiarias registraron una reducción de alrededor de un punto porcentual en los síntomas depresivos y un aumento de entre 0.24 y 0.5 puntos en satisfacción con la vida, en una escala de 0 a 10.

El estudio tomó en cuenta información de personas en situación de dependencia entre 2004 y 2022, considerando el despliegue progresivo del sistema español a partir de 2007 y las diferencias en su implementación entre territorios.

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Los efectos sobre la supervivencia fueron mayores entre los grupos considerados más vulnerables. Entre las personas mayores de 80 años, el incremento alcanzó 5.6 puntos porcentuales, mientras que entre las mujeres fue de 4.6 puntos.

La investigación también encontró una disminución de la sensación de soledad de 0.61 puntos entre quienes reciben una prestación económica y de 0.52 puntos entre quienes reciben ayuda a domicilio.

La probabilidad de presentar síntomas depresivos disminuyó un punto porcentual con la prestación económica y 0.8 puntos porcentuales con la ayuda a domicilio.

Entre las personas que viven solas, la reducción de la soledad llegó a 0.76 puntos, mientras que la satisfacción con la vida aumentó 1.16 puntos.

Los beneficiarios también mejoraron alimentación y fuerza física

Los investigadores observaron cambios relacionados con la salud física y los hábitos alimenticios.

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Los beneficiarios registraron un mayor consumo diario de lácteos, frutas, verduras y proteínas.

Asimismo, recuperaron fuerza de prensión, considerada un indicador asociado con el riesgo de mortalidad, y presentaron menos fracturas de cadera.

Otro de los efectos identificados fue un aumento importante en la sensación de control que las personas tienen sobre su propia vida.

La prestación económica y la ayuda a domicilio tienen efectos distintos

El estudio encontró diferencias entre los dos tipos de apoyo analizados.

La prestación económica mostró mayores efectos en supervivencia y salud mental, mientras que la ayuda a domicilio tuvo un efecto más marcado sobre la satisfacción con la vida.

De acuerdo con los resultados, la satisfacción vital aumentó 0.5 puntos con la ayuda a domicilio, frente a 0.24 puntos con la prestación económica.

Los autores plantean que cada mecanismo funciona a través de vías diferentes, por lo que consideran conveniente mantener una combinación de ambos y no sustituir uno por otro.

El costo de ganar un año de vida saludable

El estudio plantea que la atención a personas en situación de dependencia puede analizarse también como una inversión en salud, debido a sus efectos medibles sobre supervivencia, salud mental y calidad de vida.

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Bajo esta perspectiva, los investigadores sostienen que tanto las prestaciones económicas como la ayuda a domicilio pueden presentar una relación favorable entre sus costos y los beneficios obtenidos en salud.

Por ello, proponen que las decisiones de financiamiento del sistema español de atención a la dependencia sean evaluadas con criterios similares a los utilizados para determinar la rentabilidad de las intervenciones sanitarias.

También plantean incorporar de manera habitual indicadores como soledad, depresión y satisfacción con la vida, además de las evaluaciones funcionales que ya se realizan.

Los autores concluyen que reducir los recursos destinados a la atención de la dependencia puede tener consecuencias sobre la salud y la calidad de vida de las personas beneficiarias, y consideran que mantener una financiación estable es relevante para la eficiencia del sistema.