Trump crea la 'Fuerza de Super Inteligencia' con Jay Clayton como nuevo zar de la IA

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, designó al jefe de inteligencia nacional, Jay Clayton, para encabezar una nueva iniciativa de la Casa Blanca destinada a coordinar la estrategia del gobierno estadounidense sobre inteligencia artificial y evaluar los riesgos asociados con el desarrollo de sistemas cada vez más avanzados.

El organismo, denominado “Super Intelligence Force”, tendrá entre sus objetivos analizar las oportunidades que ofrece la inteligencia artificial, determinar el papel que debería asumir el gobierno federal en su supervisión y formular recomendaciones sobre la política tecnológica de Estados Unidos.

De acuerdo con información difundida por The Wall Street Journal, el grupo deberá presentar un informe a la Casa Blanca en un plazo de 120 días. La designación coloca a Clayton en el centro de uno de los principales debates tecnológicos de la administración Trump: cómo impulsar el liderazgo estadounidense en inteligencia artificial mientras se atienden las advertencias de investigadores sobre los posibles riesgos de sistemas de mayor capacidad.

Trump sostuvo que mantener el liderazgo de Estados Unidos en el desarrollo de la llamada superinteligencia será una prioridad estratégica y vinculó esta tecnología con transformaciones históricas como la Revolución Industrial y la expansión de internet.