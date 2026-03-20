Trump se burla ante premier japonesa sobre Pearl Harbor

WASHINGTON.– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ironizó sobre el ataque de Japón a Pearl Harbor... en frente de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi.

El republicano equiparó los bombardeos estadunidenses contra Irán con el ataque japonés de diciembre de 1941.

“Queríamos sorprender. ¿Quién sabe más de sorpresas que Japón? ¿Por qué no me avisaron sobre Pearl Harbor?”, dijo Trump cuestionado sobre por qué no había informado a sus aliados de sus planes de guerra en Oriente Medio.

“Ustedes creen en la sorpresa, creo que mucho más que nosotros”, agregó.

Con tales declaraciones defendió la guerra contra Irán, la cual inició el 28 de febrero pasado.

Ante las declaraciones emitidas durante la visita de Takaichi a la Casa Blanca, la funcionaria expresó su sorpresa y se movió en la silla.

El ataque japonés a la base naval estadunidense de Pearl Harbor, en Hawái, el 7 de diciembre de 1941, dejó dos mil 390 muertos.

Estados Unidos le declaró la guerra al país asiático al día siguiente.

El entonces presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt lo calificó como “una fecha que vivirá en la infamia”.