Trump atribuye el desplome de Wall Street a la victoria demócrata en las intermedias

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que el desplome bursátil de este jueves se debió a la contundente victoria de los demócratas en las legislativas de mitad de mandato, en una jornada en la que la bolsa cerró en rojo tras una venta masiva de acciones.

La venta estuvo impulsada por los temores de que los demócratas pongan en riesgo las inversiones en los centros de datos de la inteligencia artificial. El índice Nasdaq, que reúne a las principales empresas tecnológicas, sufrió su peor retroceso desde abril de 2025.

Cuánto cayeron los mercados

Al cierre, el Dow Jones perdió mil 833 puntos, equivalentes a 3.44 por ciento, mientras que el S&P 500 cedió 4.36 por ciento y el Nasdaq retrocedió más de 5 por ciento, según Fox Business.

Los chips encabezaron las pérdidas: el índice de semiconductores de Filadelfia cayó más de 12 por ciento y Nvidia bajó cerca de 9 por ciento. La caída ocurrió un día después de que el Dow subiera 3 por ciento, su mejor desempeño tras unas elecciones intermedias en 44 años, según Fortune.

"El mercado de valores se desplomó hoy porque los 'Dumócratas' tuvieron un gran martes. Es tan triste verlo, ¡solo ustedes tienen la culpa!", publicó Trump en su plataforma Truth Social.

Por qué los centros de datos están en la mira

Los centros de datos se han enfrentado a una amplia oposición por parte de los votantes estadunidenses, independientemente de su afiliación política, en gran parte por su impacto ambiental.

Muchos de los ganadores de las elecciones de mitad de legislatura se han comprometido a frenar este tipo de proyectos, que demandan grandes cantidades de agua.