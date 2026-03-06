Trump asegura que el Gobierno de Cuba “caerá muy pronto” y lo apunta como su siguiente objetivo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes 6 de marzo de 2026 que el Gobierno de Cuba “va a caer muy pronto” y colocó nuevamente a la isla en el centro del debate político en Washington.

Las declaraciones se produjeron durante una entrevista con CNN, en la que el mandatario abordó la operación militar que Estados Unidos ejecuta junto con Israel contra Irán.

Cuba, próximo en la mira de Trump tras ofensiva en Irán

Durante la conversación, Trump afirmó que, una vez finalizada la campaña militar en el país persa, Cuba podría convertirse en el siguiente foco de atención de su administración.

La declaración añade presión al escenario regional y abre un nuevo capítulo en la compleja relación entre Washington y La Habana, en medio de versiones sobre contactos diplomáticos liderados por el secretario de Estado Marco Rubio.

Trump prepara acciones contra gobierno cubano. AFP.

El mandatario sostuvo que Cuba “tiene muchísimas ganas” de negociar con Estados Unidos y aseguró que el sistema político de la isla enfrenta un momento decisivo.

“Cuba va a caer muy pronto”, dijo el presidente, al tiempo que afirmó que La Habana busca alcanzar un acuerdo con su administración.

Trump explicó que ha encargado a Marco Rubio la tarea de explorar conversaciones con actores vinculados al gobierno cubano. Según el presidente, los cubanos “quieren llegar a un acuerdo”, aunque aclaró que el enfoque principal de su equipo continúa centrado en la operación militar en Irán.

El mandatario también señaló que observa la evolución política de la isla desde hace décadas. “Cuba está lista, después de 50 años”, afirmó, al insistir en que su Gobierno dispone de “tiempo de sobra” para abordar la relación bilateral una vez que se estabilice el escenario internacional actual.

Las declaraciones se produjeron mientras Estados Unidos e Israel mantienen una ofensiva militar en Irán que cumple siete días. En los ataques iniciales murió el líder supremo iraní, Ali Khamenei, junto con varios integrantes de su cúpula política y militar.

Trump prepara acciones contra gobierno cubano. AFP.

Trump calificó la campaña como “exitosa” y adelantó que su administración podría redirigir la atención estratégica hacia Cuba una vez concluida la operación. Un día antes, el presidente había afirmado que La Habana está “desesperada” por alcanzar un acuerdo inmediato con Washington.

El mandatario indicó que, aunque la campaña militar en Irán ha modificado temporalmente las prioridades de la Casa Blanca, considera que “solo es cuestión de tiempo” para que la estrategia estadounidense se enfoque directamente en la isla.

Cuba sería "la cereza del pastel" tras arresto de Maduro

En declaraciones al medio Politico, Trump incluso afirmó que la eventual “caída de Cuba” sería “la cereza del pastel” tras el operativo realizado en enero pasado en el que Estados Unidos capturó al líder venezolano Nicolás Maduro, considerado uno de los aliados más cercanos de La Habana.

El presidente estadounidense también destacó lo que describió como una “maravillosa” colaboración con el gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez en Venezuela. Esta semana, Washington anunció el restablecimiento de relaciones diplomáticas con esa administración después de años sin contactos formales.

Trump prepara acciones contra gobierno cubano. AFP.

En paralelo, medios estadounidenses han informado sobre contactos preliminares entre el secretario de Estado Marco Rubio y Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto del expresidente cubano Raúl Castro.

De acuerdo con esos reportes, los acercamientos se han centrado en explorar posibles reformas económicas graduales en Cuba y una eventual retirada escalonada de sanciones por parte de Estados Unidos.

Las fuentes citadas por los medios describen estas comunicaciones como exploraciones iniciales, no como negociaciones formales entre ambas partes.