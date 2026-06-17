Trump amenaza con volver a ‘lanzar bombas’ si Irán ‘no se comporta’

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que su Gobierno podría reanudar los bombardeos contra Irán si considera que Teherán incumple los compromisos establecidos en el memorándum de entendimiento que será firmado en Suiza como primer paso para poner fin a la guerra que ha sacudido Oriente Medio durante las últimas semanas.

La declaración introduce un elemento de incertidumbre sobre el futuro del acuerdo, presentado por líderes internacionales como una oportunidad para evitar una nueva escalada regional y contener las aspiraciones nucleares iraníes.

Es un memorándum de entendimiento. Y si no me gusta, volveremos a dispararles y a lanzarles bombas sobre la cabeza”, declaró Trump ante periodistas durante la cumbre del G7 celebrada en Evian, Francia.

La advertencia llega apenas dos días antes de la firma oficial del documento y mientras Washington y Teherán se preparan para iniciar negociaciones destinadas a alcanzar un pacto definitivo.

¿Qué establece el acuerdo entre Estados Unidos e Irán?

El documento que será firmado en Suiza constituye un protocolo de entendimiento preliminar, no un tratado definitivo.

De acuerdo con lo anunciado por ambas partes, el memorándum abrirá un período de negociaciones de aproximadamente 60 días, durante el cual se buscará definir aspectos clave relacionados con la seguridad regional, las capacidades nucleares iraníes y el eventual levantamiento de sanciones económicas impuestas por Washington.

Trump dejó claro que el acuerdo no contempla por ahora una eliminación inmediata de las sanciones.

Hablaremos de eso más adelante”, respondió cuando fue cuestionado sobre la posibilidad de aliviar las medidas económicas que pesan sobre la República Islámica.

El conflicto que cambió el equilibrio regional

La guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán comenzó el pasado 28 de febrero, cuando una serie de ataques aéreos acabó con la vida del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, junto con otras figuras centrales de la estructura política y militar del país.

La ofensiva desencadenó cinco semanas de enfrentamientos que elevaron la tensión en Oriente Medio y provocaron preocupación entre gobiernos occidentales, organismos internacionales y mercados energéticos.

La entrada en vigor de una tregua el 8 de abril permitió abrir un espacio diplomático que desembocó en las conversaciones actuales.

Sin embargo, las declaraciones de Trump evidencian que la posibilidad de una reanudación de las hostilidades continúa presente si las negociaciones fracasan.

El G7 ve una oportunidad para evitar una crisis nuclear

Durante la reunión del G7 en Francia, diversos líderes internacionales respaldaron el proceso diplomático y calificaron el acuerdo preliminar como una “oportunidad histórica” para impedir que Irán avance hacia la obtención de armas nucleares.

El objetivo central de las negociaciones será establecer mecanismos de verificación, supervisión y cumplimiento que permitan reducir los riesgos de proliferación nuclear y evitar un nuevo ciclo de confrontación militar en la región.

Analistas internacionales coinciden en que las próximas semanas serán decisivas para determinar si el memorándum se transforma en un acuerdo duradero o si el conflicto vuelve a escalar.

¿Puede Estados Unidos volver a bombardear Irán?

Sí. Las declaraciones de Donald Trump indican que la Administración estadounidense se reserva la posibilidad de reanudar acciones militares si considera que Irán incumple los compromisos derivados del memorándum de entendimiento.

Aunque el documento busca abrir una vía diplomática, el propio mandatario subrayó que no representa un acuerdo definitivo y que cualquier incumplimiento podría desencadenar una respuesta militar inmediata.

La firma del memorándum en Suiza busca frenar una guerra que alteró el equilibrio geopolítico de Oriente Medio y generó preocupación mundial por el riesgo de una crisis nuclear.

Las negociaciones que comenzarán tras la firma del documento serán determinantes para definir el futuro de la relación entre Washington y Teherán. Mientras la comunidad internacional apuesta por la diplomacia, las declaraciones de Trump muestran que la amenaza del uso de la fuerza continúa formando parte de la estrategia estadounidense.