Trump amenaza con aranceles del 100% a países que apliquen impuestos digitales a empresas de EU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó un ultimátum al comercio internacional: impondrá un arancel del 100% a todos los productos provenientes de cualquier nación que decida cobrar un impuesto sobre los servicios digitales a las empresas tecnológicas estadunidenses.

A través de sus redes sociales, el mandatario estadunidense denunció que varios países europeos están en fases avanzadas para implementar este tipo de gravámenes a los gigantes de internet.

"Que esta declaración sirva para dejar claro que cualquier país que imponga dicha tasa se enfrentará de inmediato a un arancel del 100% sobre todos y cada uno de los productos enviados a los Estados Unidos de América", sentenció Trump.

Una medida por encima de cualquier acuerdo comercial

Trump aclaró que esta nueva ola de aranceles prevalecerá sobre cualquier acuerdo comercial vigente con Washington, sin importar si este ya ha sido "aplicado, firmado o no".

Esta postura marca una escalada significativa en la política proteccionista de Estados Unidos orientada a blindar los ingresos globales de sus grandes empresas tecnológicas frente a las normativas fiscales internacionales.

El origen del conflicto: Francia y el impuesto a las "Big Tech"

La tensión sobre la tributación digital no es nueva y tiene como principal antecedente a Francia. Antes de la reciente cumbre del G7, el escenario ya se mostraba volátil:

La postura francesa: El presidente Emmanuel Macron dejó claro que Francia no cedería a las presiones de Washington y mantendría su impuesto digital a los gigantes tecnológicos.

La amenaza al vino: Como respuesta previa, Trump había advertido que Estados Unidos "no tendría más remedio" que golpear con aranceles del 100% al vino francés si París no retrocedía.

¿Cómo funciona el impuesto francés?

Desde el año 2019, Francia aplica un gravamen del 3% sobre los ingresos por servicios digitales. Esta ley afecta específicamente a empresas que superan una facturación de 25 millones de euros a nivel local y 750 millones de euros a escala mundial.

Con esta nueva declaración, Trump busca frenar un efecto dominó en Europa y el resto del mundo, dejando claro que proteger a las tecnológicas estadounidenses es una prioridad que defenderá con la fuerza de los aranceles.

Con información de Reuters