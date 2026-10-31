Gobierno de Trump acusa a miles de inmigrantes de fraude electoral, pero sin pruebas

La administración del presidente Donald Trump diseña la idea de que miles de inmigrantes que residen legalmente en el país, pero que todavía no son ciudadanos estadunidenses, y por lo tanto no tienen derecho a votar, habrían cometido decenas de miles de fraudes electorales sin que nunca antes nadie lo hubiera notado.

El Departamento de Justicia demandó a California y al condado de Los Ángeles para exigir que las autoridades electorales impidan que voten 20 mil personas, que ese departamento asegura que no son ciudadanos, cometieron delitos, como registrarse como electores, o intentarían votar en las elecciones del martes.

Además, el departamento envió cartas con listas de nombres de sospechosos de ser delincuentes electorales a cada uno de los 52 condados de California para exigir que se verifique si son ciudadanos estadunidenses.

La ofensiva del gobierno de Trump incluye detenciones, demandas y advertencias legales contra funcionarios encargados del registro electoral. Fotos: AFP/ Especial.

A días de las elecciones, los funcionarios de los condados se han visto presionados para cumplir la orden de la administración Trump mientras cuidan que avance sin problemas la votación adelantada y la que llega por correo.

Un juez rechazó la demanda de la administración Trump, que no esclareció en qué basaba sus sospechas sobre los electores, porque atenta contra el derecho a votar de esos “sospechosos”.

El magistrado apenas había anulado esa campaña de la administración, cuando el Departamento de Justicia ya advertía por separado a empleados del registro electoral de Los Ángeles que si dejan de verificar elegibilidad de miles de electores, pueden enfrentar “extensas investigaciones y potenciales acciones legales” en su contra.

La campaña del Departamento de Justicia abarca varios estados, pero parece enfocarse principalmente en California, con un electorado mayoritariamente demócrata.

La administración se ha referido desde hace semanas a cantidades impresionantes de presuntos o posibles delincuentes electorales, por lo general decenas de miles de personas en varios estados, cuyo número contrasta radicalmente con los fraudes electivamente encontrados antes de esta campaña de acusaciones de 2026.

Los fraudes electorales comprobados en California

California tiene registrados 23.2 millones de electores y sólo cuatro personas cometieron delitos electorales, y eso fue entre 2020 y 2022.Los casos específicos son Marcus Raúl Arévalo y Carlos Antonio De Bourbon Montenegro, quienes se registraron pero no votaron en 2020. Está Elizabeth Gale, que en 2021 votó la boleta de su madre, que había fallecido, y el único residente legal que efectivamente se registró y votó una vez fue William Eschenbach, en 2022.

Pero los casos no se limitan a California. La fiscalía en Seattle dijo en conferencia este martes que encontró 400 sospechosos de fraude electoral.

En Nevada, la prensa destacó que la administración dijo que había 16 mil no ciudadanos en el registro estatal, pero sólo envió una lista de 185 nombres que rápidamente se comprobó que eran todos ciudadanos.

A Nueva Jersey la administración mandó una lista de seis mil 600 electores registrados y acusó que 340 habían votado. Para ahorrar tiempo y despejar dudas, el estado simplemente anuló los votos. Si son ciudadanos, volverán a votar esta vez.

Detenciones y antecedentes de fraude electoral en EU

Desde hace poco más de un mes la administración anuncia casi a diario que agentes federales arrestaron a nuevos grupos de delincuentes electorales, pero regularmente fallan al carecer de pruebas.

Un mexicano que ha vivido 40 años en el país fue detenido y presentado ante una corte por presuntamente haberse registrado como elector en 2007. El hombre dijo al tribunal que nunca se registró, no recuerda haber hecho nada parecido, pero dijo que en todo caso habría sido apropiado que le avisaran cuando supuestamente sucedió, no 20 años más tarde.

Estados Unidos registró 234.5 millones de electores en los comicios del 2024 —el conteo terminado más reciente—, y como antecedente, en una audiencia ante el congreso en 2019, también bajo la presidencia de Trump, se mencionó que había acumulados a lo largo de décadas y hasta entonces de mil 176 fraudes electorales.

Muchos recibieron sanciones administrativas menores.

Entre los escasos fraudes probados destaca el del mexicano José Ceballos Armendáriz, quien este año se declaró culpable de haber votado en Kansas sin ser ciudadano estadunidense en tres elecciones presidenciales, todas en favor del candidato Donald Trump para presidente, en los comicios del 2016, 2020 y 2024. Ceballos era residente legal y luego de declararse culpable fue enviado a prisión. Al salir será deportado.

*mcam