Trump acudirá la cumbre de la OTAN en Turquía, confirma Rubio

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, viajará a Turquía para asistir a la cumbre de líderes de la OTAN, prevista para los días 7 y 8 de julio en Ankara, según anunció este miércoles el secretario de Estado, Marco Rubio.

"Estados Unidos sigue siendo miembro de la OTAN y estaremos en Turquía para tratar todos los asuntos. El propio presidente participará en la próxima reunión de jefes de Estado de la Alianza", declaró Rubio durante una audiencia en la Cámara de Representantes.

Rubio, quien en mayo participó en la reunión de ministros de Exteriores de la OTAN en Suecia como preparación para la cita de Ankara, afirmó ante el Congreso que "la OTAN necesita transformaciones profundas y el presidente lo ha dejado claro".

La cumbre en Turquía sucede a la celebrada el año pasado en La Haya, donde los aliados, a petición de Estados Unidos, acordaron aumentar su gasto militar hasta el 5 % del PIB en un plazo de diez años.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, señaló que la reunión en Ankara servirá para evaluar cómo los países planean alcanzar ese objetivo siguiendo una "trayectoria creíble".

En la capital turca, la Alianza Atlántica también reafirmará su compromiso de apoyo a Ucrania, cuyo presidente, Volodímir Zelenski, ha sido invitado a participar en la cumbre.

Un año de tensiones y reproches

La relación entre Donald Trump, y los miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) ha estado marcada por tensiones crecientes durante el último año. El mandatario ha lanzado críticas directas contra sus aliados europeos, acusándolos de no respaldar la estrategia estadounidense en Medio Oriente y de incumplir con los compromisos de gasto militar.

Trump reprochó a la alianza su falta de apoyo en el conflicto con Irán, señalando que “no estuvieron ahí cuando se les necesitaba” en operaciones clave como la seguridad del estrecho de Ormuz.

Además, advirtió que Estados Unidos podría reconsiderar su papel en la defensa colectiva si los países miembros no aumentan sus presupuestos militares, llegando a declarar que “si no pagan, no voy a defenderlos”.

Las declaraciones han generado preocupación en Europa, donde líderes como el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, han defendido la cooperación existente, aunque reconocen las tensiones.

Por su parte, el primer ministro británico, Keir Starmer, reafirmó que la OTAN sigue siendo “la alianza militar más efectiva del mundo” y aseguró que el Reino Unido mantendrá su compromiso.

Los choques diplomáticos se intensificaron con episodios como el enfrentamiento verbal con el presidente ucraniano Volodímir Zelenski, a quien Trump calificó de “desagradecido”.

Estos desencuentros han puesto en duda la solidez del Artículo 5 de la OTAN, que garantiza la defensa mutua, y han incrementado la incertidumbre en un contexto global marcado por la guerra en Irán y la persistente crisis en Ucrania.

Con información de AFP.