Texas declara como propiedad estatal nueve islotes en disputa con México en el río Bravo

El gobierno de Texas declaró como propiedad del estado nueve islotes ubicados en el río Bravo, cuya pertenencia se encontraba en disputa o incertidumbre entre México y Estados Unidos, una decisión que podría abrir un nuevo frente de tensión diplomática entre ambos países.

El anuncio fue realizado por la comisionada de Tierras de Texas, Dawn Buckingham, a través de la Oficina General de Tierras. La dependencia informó que los terrenos fueron identificados como propiedad estatal, lo que permitirá a las autoridades texanas reforzar la vigilancia de la zona en coordinación con agencias federales y organismos militares.

De acuerdo con un comunicado oficial, los nueve islotes abarcan una superficie total de 66 acres y estarán bajo la protección del Departamento de Seguridad Pública y del Departamento Militar de Texas.

Los terrenos se localizan en un tramo del río Bravo que comprende desde las inmediaciones de Laredo hasta la zona de McAllen, según un mapa elaborado por la Oficina General de Tierras.

Buckingham señaló que mantiene coordinación con autoridades estatales y federales para proporcionarles las coordenadas de los islotes y facilitar las operaciones de vigilancia fronteriza, así como las acciones contra actividades ilegales.

La funcionaria reconoció que, hasta el momento, no se ha identificado el uso de estos terrenos para actividades criminales. No obstante, sostuvo que otras zonas con características similares han sido aprovechadas por organizaciones delictivas.

En el comunicado, afirmó que Texas no permitirá que sus territorios se conviertan en espacios utilizados por cárteles, traficantes de personas, contrabandistas u otros grupos criminales.

La declaratoria representa el cierre del proyecto denominado “Protégelo”, una iniciativa del gobierno texano orientada a fortalecer la frontera mediante la adquisición de terrenos para instalar muros, barreras y otras infraestructuras de seguridad.