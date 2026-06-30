Terremotos en Venezuela: OMS teme crisis sanitaria

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió este martes que teme la aparición de brotes de enfermedades en Venezuela tras el doble terremoto, una situación que representa un enorme desafío para el sistema de salud del país.

Los servicios de salud están sometidos a una presión extrema, con centros que funcionan por encima de su capacidad" debido a la llegada masiva de pacientes con traumatismos, declaró el portavoz de la OMS, Christian Lindmeier, durante una conferencia de prensa en Ginebra.

El balance oficial del doble sismo, que sigue siendo preliminar, asciende amil 719 muertos y 5 mil 34 heridos, según el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

Por su parte, la ONU señala que alrededor de 50 mil personas continúan desaparecidas.

Lindmeier advirtió que "existe un mayor riesgo de brotes de enfermedades".

Las afectaciones en los servicios de salud, así como en las redes de agua y saneamiento, combinadas con el desplazamiento de la población, podrían favorecer brotes de enfermedades prevenibles mediante vacunación, como sarampión, difteria y tos ferina.

También podrían acelerar la propagación de enfermedades transmitidas por vectores y por el agua, entre ellas fiebre amarilla, dengue, chikunguña, zika y malaria, indicó.

Decenas de hospitales resultaron afectados

"La presidenta interina (Delcy Rodríguez) informó que 38 hospitales resultaron afectados", señaló Lindmeier.

Hasta el 27 de junio, la OMS logró recopilar información sobre la situación de 21 centros de salud ubicados en Caracas, La Guaira, Miranda y Falcón.

De ellos, tres se encuentran en estado crítico, seis presentan daños estructurales o funcionan de manera parcial, mientras que el resto permanece operativo, aunque bajo una fuerte presión, detalló el portavoz.

Detectan fallas en atención y bioseguridad en Venezuela

Las primeras evaluaciones de la OMS muestran afectaciones en la atención médica debido a la sobresaturación de los hospitales, el incremento en las listas de espera para cirugías, especialmente en traumatología-ortopedia y neurocirugía, además de fallas en las medidas de bioseguridad y la presión que enfrenta el personal de salud.

"Entre las principales carencias figuran el colapso de los servicios forenses y de las morgues, así como la insuficiencia de los sistemas de registro de víctimas y de seguimiento de personas desaparecidas", agregó el portavoz.

*mcam