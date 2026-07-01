Dos personas fueron detenidas luego de escalar hasta la antena del Empire State Building, en una maniobra no autorizada que obligó a activar un operativo policial y cerrar las calles alrededor del rascacielos, informó CBS News.

La pareja, un hombre y una mujer vestidos de negro y con máscaras, alcanzó la cima de la aguja situada a 443 metros (1,454 pies de altura). Imágenes aéreas captadas por helicópteros mostraron que no llevaban arneses ni sistemas de sujeción visibles.

Desde lo alto desplegaron una pancarta con la frase: “Cuando el poder del amor venza al amor por el poder, el mundo conocerá la paz.”

Durante el descenso, la pareja protagonizó una aparente propuesta de matrimonio ya que se observó al hombre arrodillándose y pareció entregar un anillo a la mujer, que lo observó en su mano extendida como si examinara la joya.

Agentes del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) subieron por la aguja e interceptaron a la pareja poco antes de la 13:00 horas, poniéndolos bajo custodia. Según fuentes policiales, no sufrieron lesiones y podrían enfrentar cargos por invasión de propiedad y puesta en peligro temeraria.

La respuesta incluyó la presencia de policías, bomberos y un helicóptero del NYPD. Al inicio del incidente, los visitantes circulaban con normalidad por el mirador, pero posteriormente fueron evacuados, informó CBS News.