Atribuyen a ‘El Chapo’ nueva carta; abogados desmienten sea del narcotraficante

El periodista Keegan Hamilton, editor sénior de asuntos legales y justicia penal de Los Angeles Times, expresó dudas sobre la autenticidad de una nueva carta atribuida a Joaquín "El Chapo" Guzmán, luego de que el documento fuera incorporado al expediente judicial del caso que se sigue en el Distrito Este de Nueva York.

Otra carta más atribuida a El Chapo publicada hoy en el expediente de su caso en el Distrito Este de Nueva York”. Con estas palabras, Hamilton cuestionó la procedencia de la misiva.

Carta de "El Chapo". X

El origen de las cartas genera dudas

Los abogados de El Chapo dicen que él no es responsable de enviarlas”, agregó Hamilton, al tiempo que precisó que “la identidad del remitente es desconocida, aunque ha habido algunas pistas”.

De acuerdo con el periodista, “la carta de hoy —como otras enviadas en los últimos meses— tiene matasellos de Jackson, Mississippi”.

Hamilton considera que ese detalle pone en duda la autenticidad de las cartas, ya que “El Chapo está encerrado en ADX Florence, una prisión federal en Colorado. Es imposible que él envíe cualquier cosa desde otro estado”.

Compara una carta auténtica con las misivas bajo sospecha

En una publicación realizada en su cuenta de la plataforma X, Hamilton comparó una de las cartas cuya autenticidad está en duda con un documento que identifica como auténtico.

A la izquierda se encuentra una de las cartas misteriosas. Nota la caligrafía ordenada en inglés, idioma que El Chapo no habla”, precisa.

A la derecha hay una carta auténtica de El Chapo, garabateada en español”.

El periodista también destacó otra diferencia que, a su juicio, resulta relevante para evaluar la autenticidad de los documentos.

A lo que agrega que “el verdadero El Chapo firma con su nombre de pila, no con su apodo”.

Qué dice “El Chapo” en su nueva carta

En la nueva misiva incorporada al expediente judicial, Joaquín “El Chapo” Guzmán sostiene que durante el proceso que derivó en su condena en Estados Unidos se cometieron presuntas violaciones a sus derechos y al debido proceso.

La intimidación al jurado fue utilizada durante mi condena; esa deliberación del jurado constituye un acto ilegal para obtener un veredicto de culpabilidad conforme a las leyes federales. Además, mi ciudadanía mexicana fue violada por Estados Unidos y por la Carta de Derechos durante mi juicio, debido a la falta de pruebas respecto a mi libertad”

En el documento, cuya autenticidad ha sido cuestionada por el periodista Keegan Hamilton, Guzmán también afirma que ha solicitado información sobre su proceso de extradición y la aplicación de las leyes relacionadas con su caso.

En las cartas que he enviado he señalado que se están cometiendo muchas injusticias cuando solicito información sobre mi proceso de extradición y sobre la aplicación de las leyes relacionadas con mi caso. Estoy escribiendo esta carta de manera respetuosa al poder judicial para que se cumpla la ley en relación con la equidad que fue violada en la política de los tribunales federales”, añadió.

Las afirmaciones contenidas en la carta forman parte de los argumentos expuestos por Guzmán ante el tribunal y, hasta el momento, no existe una resolución judicial que valide los señalamientos contenidos en la misiva.