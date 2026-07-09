Embajador Roberto Lazzeri anuncia apoyo total a familia de mexicano muerto por el ICE

El embajador de México en Estados Unidos, Roberto Lazzeri, informó que, a través del consulado mexicano en Houston mantienen el acompañamiento a los familiares del connacional Lorenzo Salgado Araujo, quien ayer perdiera la vida a manos de agentes del ICE, luego de que presuntamente intentara evadir una revisión migratoria.

Añadió que por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum y del canciller Roberto Velasco, harán uso de todas las herramientas legales a su alcance para que este caso sea investigado con absoluta seriedad por parte de autoridades federales a fin de que se deslinden responsabilidades.

Por ello, sostendremos reuniones inmediatas con el Departamento de Estado, el Departamento de Seguridad Interior y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, y legisladores de ambas cámaras del Congreso, para solicitar con firmeza una revisión transparente de lo ocurrido y protocolos claros en el futuro.

Lo digo con claridad: no se trata de cuestionar el derecho de ningún país a hacer cumplir sus leyes, sino de sostener un principio que no admite excepción. La vida y la dignidad humana están primero”, sostuvo.

Ayer, luego de los hechos ocurridos alrededor de las 7 de la mañana en el East End, el DHS aseguró que el mexicano intentó evadir el arresto, embistió con su camioneta una de las unidades de los agentes de ICE negándose a seguir múltiples órdenes verbales y utilizó su vehículo como arma en un intento de atropellar a un agente de la ley.

Lo que resultó en que nuestro agente disparara su arma en defensa propia. El conductor fue alcanzado, y se contactaron inmediatamente los servicios de emergencia. El conductor fue transportado al hospital, donde falleció debido a sus heridas”

Esta mañana, el canciller Roberto Velasco anunció que, con el respaldo de la FGR presentarán denuncias formales ante fiscalías estatales y el Departamento de Justicia de Estados Unidos por los distintos casos de muertes de mexicanos en los que se han visto involucrados elementos de ICE.

Apuntó que, hasta el momento, 17 mexicanos han fallecido en incidentes vinculados con esta oficina de inmigración, de los cuales 14 murieron mientras se encontraban bajo custodia en centros de detención y tres durante operativos migratorios.

Última despedida

En tanto, este jueves el hijo de Lorenzo Salgado, Ronaldo Salgado compartió el último momento de su padre cuando salió de su domicilio con su café en mano y almuerzo, sube a su camioneta y se marcha a su jornada laboral, en la construcción de casas.

Don Lorenzo de 52 años ocupaba emplear a trabajadores migrantes por lo que recorría diversos lugares en Houston para contratarlos para las distintas obras que tenía.

Todavía no se siente real. Ésta fue la última vez que mi padre cargó su camioneta con su café y almuerzo como lo ha hecho durante décadas. Debería haber estado entrando en ese camino 14 horas más tarde después de hacer un largo día bajo el sol de Houston. Debería haber estado comiendo una gran comida casera preparada por mi madre.

Él no merecía morir. No merecía ser sacado de su camioneta, desangrándose mientras los agentes de ICE lo detuvieron”.

En el video se observa al connacional abrir la puerta derecha de su camioneta de transporte color blanca, dejar su café y almuerzo en el asiento del copiloto y luego entrar a despedirse de su familia.

Instantes después, sube a la unidad, se echa de reversa y se retira. El reloj de la cámara de vigilancia marca las 05:54, hora local.

De esa camioneta fue sacado por elementos de ICE luego de que le dispararon por hacer caso omiso a una orden de revisión y que, según la versión oficial, intentara escapar a bordo de su unidad intentando embestir a los agentes que se encontraban sobre la acera.

El caso es investigado por autoridades federales y ha reavivado el debate sobre el exceso de fuerza en los operativos migratorios en Estados Unidos.