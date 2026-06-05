Milagro en el Everest: hallan con vida a sherpa desaparecido durante seis días

Lo que parecía una tragedia inevitable en la montaña más alta del planeta, terminó convirtiéndose en una de las historias de supervivencia más extraordinarias registradas en el Everest. Hillary Dawa Sherpa, un experimentado guía nepalí de 57 años, fue encontrado con vida después de permanecer desaparecido durante seis días en las zonas más peligrosas de la montaña, donde las posibilidades de sobrevivir disminuyen drásticamente con el paso de las horas.

La desaparición ocurrió la madrugada del 30 de mayo, apenas unas horas después de haber alcanzado la cumbre del Everest junto con el alpinista británico Chris Thrall. Ambos iniciaron el descenso desde el Campamento IV, ubicado a unos 7 mil 950 metros de altitud, justo debajo de la temida “Zona de la Muerte”, donde la escasez extrema de oxígeno pone al cuerpo humano al límite.

Captura de pantalla.

Según el relato de Thrall, Dawa Sherpa se detuvo para descansar debido al agotamiento y al peso que transportaba. El guía aseguró que se encontraba bien y pidió a su cliente continuar el descenso. Fue la última vez que alguien lo vio con vida.

Horas después desapareció sin dejar rastro en uno de los entornos más hostiles del mundo.

La esposa, hija y otros familiares de Dawa Sherpa esperan información sobre su estado de salud afuera de la UCI del Hospital HAMS en Katmandú, Nepal, el 5 de junio de 2026. AFP / PRABIN RANABHAT

Seis días desaparecido en una de las zonas más peligrosas del planeta

Las operaciones de búsqueda comenzaron en medio de condiciones complicadas y con pocos montañistas aún presentes en la montaña, debido a que la temporada de ascensos estaba llegando a su fin.

Conforme pasaban los días sin resultados, familiares, compañeros y operadores de expediciones comenzaron a asumir lo peor. En Nepal, donde los sherpas mantienen profundas tradiciones espirituales, la familia inició incluso las ceremonias y oraciones destinadas a despedir a los fallecidos.

Reproducir Milagro en el Everest: hallan con vida a sherpa desaparecido durante seis días

Sin embargo, cuando ya casi nadie conservaba la esperanza, ocurrió lo impensable.

La mañana del 5 de junio, integrantes de un equipo nepalí encargado de trazar rutas y retirar residuos del Everest observaron una figura moviéndose lentamente cerca del campamento base. Al acercarse descubrieron que se trataba de Hillary Dawa Sherpa.

El hombre avanzaba prácticamente arrastrándose sobre la nieve después de haber sobrevivido casi una semana completamente solo en la montaña.

Se venía arrastrando”, relató Pemba Sherpa, integrante de 8K Expeditions, responsable de las labores de búsqueda y rescate.

Sobrevivió con fractura, congelamiento y deshidratación

Tras el hallazgo, un helicóptero trasladó de inmediato al guía hasta Katmandú, donde fue ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital HAMS.

Los médicos confirmaron que presentaba una fractura de fémur, severa deshidratación y congelación en varios dedos de las manos, lesiones que evidencian las condiciones extremas que enfrentó durante su desaparición. A pesar de ello, se encontraba consciente y estable.

Su condición clínica se mantiene estable y su deshidratación muestra una mejora significativa”, informó el director del hospital, Jyotindra Sharma, quien destacó que el sherpa sobrevivió a “condiciones extremadamente difíciles” en la montaña.

Especialistas en medicina de montaña consideran extraordinario que una persona pueda sobrevivir durante tantos días en altitudes superiores a los 7 mil metros.

A esas alturas, la presión atmosférica es apenas una fracción de la que existe al nivel del mar, las temperaturas pueden caer por debajo de 20 grados bajo cero y la capacidad física y mental se deteriora rápidamente por la falta de oxígeno.

La familia ya había comenzado los rituales funerarios

La noticia provocó una mezcla de incredulidad y emoción entre sus familiares.

Su esposa, Damu Sherpa, relató que apenas un día antes habían comenzado las ceremonias religiosas por su presunta muerte.

“Pensábamos que ya no estaba con nosotros e incluso habíamos comenzado los ritos funerarios”, declaró mientras esperaba poder verlo en el hospital.

La mujer contó que reconoció inmediatamente a su esposo cuando le enviaron fotografías del rescate porque todavía llevaba puesta una gorra tejida por ella misma.

Su hija, Mendo Lhamu Sherpa, aseguró que al principio no creyeron la llamada que anunciaba que había sido encontrado con vida. Solo cuando recibieron imágenes pudieron confirmar que efectivamente se trataba de él.

El rescate abre cuestionamientos en Nepal

El milagroso desenlace también ha abierto una fuerte polémica en Nepal.

La familia del guía acusó a la empresa responsable de la expedición de haber reaccionado con lentitud durante los primeros días de búsqueda. Damu Sherpa pidió que las autoridades investiguen la actuación de los organizadores, al considerar que los esfuerzos de rescate no fueron desplegados con la rapidez necesaria.

Otros miembros de la comunidad sherpa plantearon una interrogante aún más grave: si la respuesta habría sido distinta en caso de que el desaparecido hubiera sido un cliente extranjero y no uno de los guías locales que hacen posible las expediciones comerciales al Everest.

Si fuera extranjero, ¿quizá la respuesta habría sido diferente?”, cuestionó un familiar del montañista mientras esperaba noticias sobre su recuperación.

Una de las historias más sorprendentes registradas en el Everest

La supervivencia de Hillary Dawa Sherpa ya es considerada por numerosos montañistas como uno de los casos más extraordinarios registrados en la historia reciente del Everest.

La temporada de primavera de 2026 cerró con más de mil ascensos exitosos y al menos cinco fallecimientos, consolidándose como una de las más concurridas de las que se tiene registro.

En ese contexto, la historia del guía nepalí destaca por desafiar prácticamente todas las probabilidades conocidas de supervivencia en altura.

Mientras continúa recuperándose en Katmandú, su caso no solo es visto como un milagro de resistencia humana, sino también como un recordatorio de los enormes riesgos que enfrentan los sherpas que trabajan cada temporada en la montaña más alta del mundo.

Para muchos en Nepal, la pregunta ahora ya no es cómo logró sobrevivir seis días en el Everest, sino por qué estuvo tanto tiempo solo antes de ser encontrado.