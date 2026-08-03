Senador de EU acusa de "asesinato" al Pentágono por ataques contra lanchas

El senador Tim Kaine dijo en carta a la Casa Blanca que en 66 ataques del Pentágono a presuntas lanchas narcotraficantes habría “víctimas de asesinato”.

Los ataques desde septiembre han dejado más de 220 muertos, incluidos 13 ciudadanos mexicanos. El Pentágono ha atacado con drones al acusar de intentar llegar hasta Estados Unidos con drogas a los botes pequeños, como los que usan los pescadores.

Kaine dijo en su carta que mientras los ataques continúen clasificados, ese secreto impide conocer las razones por las que disparan contra los botes:

“Es importante destacar que la clasificación de la lista significa que aquellos a quienes usted le ha pedido al Departamento de Defensa que apunte desconocen por completo por qué están marcados para su ejecución”, dijo.

El Pentágono ha gastado más de 800 millones de dólares en la Operación Lanza del Sur a partir de septiembre del año pasado.

Mientras que el Pentágono asegura que los ataques son legales, el secretario de Estado, Marco Rubio, dijo en audiencia en el senado que el Departamento de Guerra se basó en datos de inteligencia para los ataques.

El presidente Trump ha dicho en redes sociales que la campaña contra botes ha reducido el narcotráfico por mar en un 98.2 por ciento.

Sin embargo, la semana pasada la DEA reveló que la operación destructiva contra botes solo llevó al narcotráfico a modificar los medios y las rutas, sin reducir el flujo de contrabando de drogas por el mar.

Según ese informe, los narcotraficantes usan ahora naves más grandes que los pequeños botes de pescadores y navegan más cerca de las costas donde los ataques desde drones pondrían en riesgo a comunidades.

El senador Kaine, demócrata de Virginia, dice en su carta que no puede revelar información confidencial que se dio al senado, pero describe que esos datos “dejan en claro que Estados Unidos está involucrado en ataques violentos y fatales contra personas mucho más allá de aquellas que podrían ser el objetivo legal”.

“Algunos de los objetivos de los ataques son víctimas de asesinato", aseveró el senador.