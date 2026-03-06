Ya salieron de la zona de guerra 321 mexicanos; más evacuaciones

El secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, sostuvo una reunión virtual de trabajo con los embajadores mexicanos y encargados de representaciones diplomáticas en Irán, Kuwait, Israel, Qatar, Arabia Saudita, Palestina, Jordania, Líbano y Egipto.

Esto, en seguimiento a la situación que prevalece en Oriente Medio y la atención a la comunidad mexicana en esta región,

De acuerdo con el último conteo, un total de 321 connacionales ha sido evacuados de la región en conflicto y se mantiene el contacto con los integrantes de la comunidad que residen o se encuentran en tránsito por alguna de estas naciones.

De acuerdo con la cancillería, el secretario De la Fuente reiteró que el fortalecimiento de las medidas de seguridad es prioridad para salvaguardar la integridad física, tanto de funcionarios diplomáticos como la de nuestras y nuestros connacionales.

En la reunión participaron también la subsecretaria de Relaciones Exteriores, María Teresa Mercado; el jefe de Oficina, Roberto de León; el director general para África, Asia Central y Oriente Medio, Aníbal Gómez; y la directora general de Protección Consular, Vanessa Calva.

Estuvieron presentes los titulares y encargados de negocios de México en la región: Guillermo Puente Ordorica, embajador en Irán; Mauricio Escanero Figueroa, embajador en Israel; Luis Alfonso de Alba Góngora, embajador en Emiratos Árabes Unidos; Eduardo Peña Haller, embajador en Kuwait; Guillermo Ordorica Robles, embajador en Qatar; Jacob Prado González, embajador en Jordania; Francisco Romero Bock, embajador en Líbano; Pedro Blanco Pérez, titular de la Oficina de Representación en Palestina; Guillermo Gutiérrez Nieto, encargado de Negocios en Arabia Saudita; y Héctor Ortega Nieto, encargado de Negocios en Egipto.