Buscan eje continental contra el narcotráfico; enfoque de EU

SAN DIEGO.– El secretario de Guerra, Pete Hegseth, y el asesor del presidente Donald Trump, Stephen Miller, instaron ayer a los gobiernos del hemisferio a lanzar una ofensiva militarizada contra los cárteles, en la que sean tratados “con la misma brutalidad y crueldad” que emplean esas organizaciones.

“Estados Unidos está preparado para la ofensiva en solitario. Sin embargo, preferimos hacerlo junto con nuestros vecinos y nuestros aliados”, dijo Hegseth.

Ya “no se mantendrá el aquí no pasa nada”, comentó el secretario

Ambos encabezaron la apertura de la Conferencia Anticárteles de las Américas, en la sede del Comando Sur, en Doral, Florida.

Miller dijo por su parte que “después de esfuerzos durante décadas, hemos aprendido que no existe una solución de justicia penal al problema de los cárteles”.

Dijo que la única opción para combatir a los cárteles es militar y que los miembros de esas organizaciones “deberían ser tratados con la misma brutalidad y crueldad con la que tratamos a esas organizaciones”.

“Los carteles que operan en este hemisferio son el ISIS y el al-Qaida de este hemisferio y deben ser tratados de manera implacable”, insistió.

Luego de reiterar que las medidas legales han fallado, Miller aseguró que en una ofensiva de fuerza contra los cárteles, “los derechos humanos que vamos a proteger no son los de los salvajes que violan, torturan y asesinan, sino los de los ciudadanos promedio”.