Acusan a Rusia de abusos a niñez ucraniana; escalan reclamos

Desde que inició la invasión a Ucrania, Rusia separó familias y se llevó a niños. Ahora, lleva a cabo una campaña para inculcarles valores a favor de la guerra.

Durante el foro Más allá de la geopolítica, el caso de Ucrania y el orden internacional, especialistas criticaron las acciones de propaganda del Kremlin hacia menores de edad.

“Rusia presta mucha atención a la militarización de los niños, y los están preparando para ir al frente y lucha contra los ucranianos”, denunció Olha Kvashuk, gerente del programa europeo y del mundo de la Fundación Internacional Renacimiento.

En el panel, organizado por el Centro de Diálogo Transatlántico (TDC), los expertos denunciaron que Rusia les cambia los nombres y datos personales a los menores de edad.

“Rusia usa dos mecanismos para rusificar a los niños. Rusia está cambiando el sistema de educación para los niños, para motivarlos a hablar ruso, la historia rusa, propaganda”, explicó la experta en la conferencia que se llevó a cabo en la Universidad Panamericana y a la que

Excélsior tuvo acceso.

Las víctimas de estos mecanismos son los niños ucranianos que se quedan en territorios ocupados por fuerzas rusas desde febrero de 2022, cuando inició la invasión.

“Hay niños tenían la bandera ucraniana y los detuvieron. Y eso ha dejado diferentes grados de trauma psicológico”, aseveró.

Hace dos semanas, se conmemoró el cuarto aniversario de que el presidente Vladimir Putin declaró la guerra a su país vecino, bajo el argumento de “desnazificar” Ucrania.

Sin embargo, para los especialistas, el objetivo del jefe del Kremlin es “desucranizar Ucrania”.

Los analistas se pronunciaron sobre las actuales negociaciones.

“¿Qué paz quiere Ucrania? No aceptar un cambio de territorio ni de fronteras y preservar la integración a la Unión Europea”, dijo Oleksandr Slyvchuk, coordinador del programa de cooperación para España y América Latina (TDC).

Los panelistas coincidieron en que la sociedad ucraniana en su conjunto es responsables de mantener el estado, la identidad, la cultura y la población asume esa responsabilidad.

“El objetivo es que Rusia acepte un alto al fuego. Ojalá nuestra generación pueda irse de vacaciones a Crimea”, insistió Slyvchuk.