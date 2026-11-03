Rusia vuelve a atacar red eléctrica de Ucrania; a una semana de retomar negociaciones

KIEV.— Rusia bombardeó la infraestructura energética de Ucrania en oleadas, dejando sin electricidad a amplias zonas del país con decenas de misiles y cientos de drones, una semana antes de que se reanudaran las conversaciones de paz mediadas por Estados Unidos.

El presidente ucraniano Volodímir Zelenski afirmó que Rusia había lanzado 289 drones, 17 misiles balísticos y 59 misiles de crucero durante la noche del lunes, impactando centrales eléctricas y subestaciones desde el puerto de Odesa, en el Mar Negro, al sur, hasta Rivne, al oeste.

La mayor empresa privada de generación de energía de Ucrania, DTEK, anunció que tres de sus cinco centrales térmicas habían quedado fuera de servicio.

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, escribió en Telegram que la situación del poder en la ciudad es “extremadamente difícil”.

Según afirmó, Rusia seguía “destruyendo el sistema energético unificado de Ucrania”, dañando la capacidad de generación y las líneas de transmisión.

Además, en los últimos días se habían producido daños en instalaciones dentro y alrededor de Kiev, lo que obligó a implementar cortes de energía de emergencia.

Niños juegan futbol en un estadio a oscuras durante un apagón en Kiev AFP

El ministro de Energía ucraniano, Denys Shmyhal, escribió en Telegram tras reunirse con embajadores occidentales que las fuerzas rusas habían desplegado tres drones en dirección a una subestación vital para el funcionamiento de la central nuclear de Khmelnytskyi.

Según afirmó, estas acciones “constituyen una amenaza no sólo para Ucrania, sino también para la seguridad nuclear en toda Europa”.

Khmelnytskyi es una de las cuatro centrales nucleares de Ucrania, incluida la de Zaporiyia, que quedaron bajo control ruso desde las primeras semanas de la invasión de febrero de 2022.

En más de cuatro años de guerra, Rusia ha atacado repetidamente el sistema energético ucraniano, destruyendo instalaciones de generación, distribución y calefacción. Los ataques se han intensificado cada año con la llegada del invierno. Este año, Ucrania ha intensificado sus ataques contra refinerías de petróleo rusas.

Los ataques, ocurridos menos de dos días después del fin de una breve tregua humanitaria en la ciudad de Oleshki, controlada por Rusia, no auguraban nada bueno para las conversaciones que Estados Unidos ha programado en Abu Dabi para los días 10 y 11 de noviembre.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, confirmó ayer que una delegación rusa participará en las negociaciones trilaterales en Abu Dabi.

“Sí, puedo confirmar esta fecha”, dijo el portavoz.