Capturan en Bolivia a Jhonsson Pulpo, supuesto líder de 'Los Pulpos' de Perú

El presunto cabecilla de la banda criminal peruana ‘Los Pulpos’, conocido con el alias ‘Jhonsson Pulpo’, fue capturado en La Paz, Bolivia, donde era buscado por la Justicia de Perú mediante una orden de captura internacional.

El detenido, identificado como Jhonsson Smit Cruz Torres, es señalado como supuesto líder de esta organización criminal transnacional y es requerido por su presunta implicación en diversos delitos, entre ellos robo agravado con subsecuente muerte, homicidio calificado, sicariato, organización criminal y secuestro agravado.

La captura fue coordinada entre Perú, Bolivia y Estados Unidos

La detención fue resultado de acciones articuladas entre distintas instituciones de seguridad de Perú, Bolivia y Estados Unidos:

La Dirección Nacional de Investigación Criminal de la Policía Nacional de Perú.

La Dirección Antidrogas de la Policía Nacional de Perú.

La Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI), instalada en Lima.

La división de ciberdelincuencia de la Policía Nacional de Bolivia.

La Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos.

La orden de captura fue solicitada por el Tercer Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, según informó la Policía Nacional de Perú en redes sociales.

El detenido ya está en territorio peruano

Según anunció el Ministerio del Interior peruano, el detenido ya se encuentra en territorio peruano junto a otro “cómplice”. Ambos permanecen bajo custodia de la Policía del país.

Está previsto que este miércoles el responsable de la cartera, César Astudillo, concrete el traslado de Jhonsson Smit Cruz Torres a Lima, donde deberá responder ante la Justicia y cumplir con el procedimiento correspondiente.

Esta caída nos va a abrir muchas luces y muchas puertas también”, afirmó el ministro peruano.

Astudillo explicó que la detención de un cabecilla puede provocar movimientos dentro de la organización que permitan a la Policía peruana identificar y localizar a otros integrantes.‘Los Pulpos’ están vinculados a recientes hechos en Trujillo

La banda de ‘Los Pulpos’ ha estado en los últimos días en el centro de la actualidad mediática por su presunta vinculación con el secuestro del empresario minero Jenns Lara Tantaquilla, quien fue liberado este lunes, así como con el asesinato de otras cuatro personas en la ciudad de Trujillo, en el noroeste de Perú.

El caso ha situado nuevamente a la organización criminal bajo atención de las autoridades peruanas.

El Gobierno estima que la banda tiene más de 100 integrantes

Sobre la misma organización criminal también se pronunció el ministro del Interior, quien señaló que ‘Los Pulpos’ no se limitan a un reducido número de personas.

Según Astudillo, se trataría de una banda de mayor dimensión que tendría más de 100 integrantes.