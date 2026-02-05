Rusia frena tráfico ilegal de un meteorito escondido como arte decorativo

Las autoridades rusas frustraron un intento de contrabando internacional tras descubrir que un supuesto objeto decorativo ocultaba en realidad un meteorito valuado en más de cuatro millones de dólares. El hallazgo ocurrió en el puerto de San Petersburgo, donde agentes aduanales detectaron el objeto durante una inspección rutinaria a un contenedor marítimo con destino a Gran Bretaña.

De acuerdo con los servicios aduaneros de la ciudad del Báltico, el cargamento fue declarado como una “escultura de paisaje”, pero un análisis especializado confirmó que se trataba de un fragmento del meteorito de hierro Aletai, con un peso aproximado de dos toneladas y media. Las autoridades estimaron su valor en alrededor de 323 millones de rublos, equivalentes a unos 4.2 millones de dólares estadunidenses (73 millones de pesos).

Tras el descubrimiento, las fuerzas de seguridad abrieron una causa penal por el delito de contrabando de bienes y recursos de importancia estratégica o bienes culturales, un ilícito que contempla una pena máxima de hasta tres años de prisión.

Según las primeras investigaciones, el meteorito habría sido importado previamente a Rusia desde un país miembro de la Comunidad de Estados Independientes, organización que agrupa a varias exrepúblicas soviéticas.

Un meteorito prehistórico de valor científico excepcional

El meteorito Aletai, conocido históricamente también como Armanty en Rusia o Xinjiang en China, debe su nombre actual a la cordillera de Altai, una extensa región montañosa que atraviesa territorios de Rusia, China, Mongolia y Kazajistán. Este cuerpo celeste es considerado uno de los meteoritos de hierro más grandes jamás descubiertos en el planeta.

Desde finales del siglo XIX se han recuperado al menos cinco fragmentos principales del Aletai, con una masa total superior a las 74 toneladas. El fragmento de mayor tamaño, localizado en 1898, pesa alrededor de 28 toneladas, lo que lo convierte en una pieza de enorme interés para la comunidad científica internacional.

Aunque no existe certeza absoluta sobre la fecha exacta de su caída, los estudios geológicos indican que el impacto ocurrió hace cientos de millones de años. La forma en la que los fragmentos han sido cubiertos por capas de sedimentos refuerza la hipótesis de que se trata de un evento prehistórico.

Un vestigio de los orígenes del sistema solar

Según la agencia estatal rusa TASS, el Aletai no solo es un meteorito de gran tamaño, sino también un objeto de alto valor científico.

Antes de impactar la Tierra, el meteoroide habría formado parte del núcleo de un protoplaneta o de un gran asteroide que se desintegró hace aproximadamente 4 mil 500 millones de años, durante las primeras etapas de formación del sistema solar, una antigüedad comparable a la del propio planeta Tierra.