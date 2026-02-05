Estados Unidos anuncia nueva ayuda humanitaria para el "pueblo cubano"

El gobierno de Estados Unidos anunció este jueves una ayuda humanitaria adicional de seis millones de dólares para el "pueblo cubano", después de los tres millones que envió en enero a raíz del paso por la isla en 2025 del huracán Melissa.

La asistencia consistirá en productos básicos transportados desde Miami, en el sureste de Estados Unidos, y distribuidos con la ayuda de la Iglesia Católica y Cáritas, informó el Departamento de Estado en un comunicado.

Este método ha demostrado ser altamente efectivo para garantizar que el fallido régimen cubano no interfiera con, o desvíe, la asistencia destinada a la población necesitada de la isla", indica el documento.

El anuncio llega en un momento de fuertes tensiones entre Washington y La Habana, después de que el presidente Donald Trump firmara el 28 de enero una orden ejecutiva en la que amenaza con imponer aranceles a los países que le vendan petróleo a Cuba.

Estados Unidos ya ha cortado el suministro de petróleo venezolano a la isla tras la captura del presidente Nicolás Maduro en Caracas, el 3 de enero, por medio de una operación militar.

Al presentar el nuevo paquete de asistencia para los cubanos, Jeremy P. Lewin, subsecretario de Estado para Asistencia Exterior, desvinculó los recortes de envío de petróleo a Cuba de la situación que vive el país.

La isla, gobernada por el Partido Comunista, lleva años sumida en una grave crisis económica, con una inflación galopante, escasez de alimentos, combustible, medicinas y apagones recurrentes.

Esa idea de que un cambio a corto plazo en cierta cantidad de envíos de petróleo es el responsable de la situación humanitaria en Cuba es, sencillamente, falsa", dijo Lewin.

Según él, el culpable es el gobierno que "no puede abastecer los estantes de comida".

Tras el envío del primer paquete de ayuda en enero, el gobierno cubano acusó a Washington de "manipulación política".

Cuba en espera

Por su parte, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, expresó este jueves la disposición de su país a dialogar con Estados Unidos "sin presiones" ni "injerencia", pese a que Washington afirma que esas conversaciones ya empezaron.

Cuba está dispuesta a un diálogo con los Estados Unidos, a un diálogo sobre cualquiera de los temas que se quiera debatir o dialogar", pero "sin presiones" ni "injerencia", dijo Díaz-Canel en comparecencia en cadena de radio y televisión.

Washington respondió inmediatamente: "el Gobierno cubano está en las últimas y (...) a punto de colapsar", por lo que "deberían ser prudentes en sus declaraciones dirigidas al presidente de los Estados Unidos", dijo la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

"El presidente (Donald Trump) siempre está dispuesto a entablar conversaciones diplomáticas y creo que eso es lo que está ocurriendo con el Gobierno cubano", añadió Leavitt en rueda de prensa en Washington.

Estados Unidos no oculta que con sus políticas busca un cambio de régimen en Cuba, gobernada por el Partido Comunista (PCC, único) y sumida en una grave crisis económica, con una inflación galopante, escasez de combustible, alimentos y medicinas, y recurrentes apagones.

Con información de AFP.