Casa Blanca relaja veto petrolero a Venezuela; autorizan venta

SAN DIEGO.– El gobierno de Estados Unidos anunció que permitirá venta restringida de petróleo venezolano a Cuba.

La autorización consiste en suministrar exclusivamente de petróleo venezolano a la isla y únicamente al sector privado de ésta.

El anuncio, de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro se dio a conocer oficialmente ayer, pero fue aprobado el 15 de febrero.

La decisión no menciona al petróleo de origen mexicano.

Hasta inicios de enero, cuando fuerzas especiales detuvieron y trajeron a Nicolás Maduro a Estados Unidos, Cuba recibía petróleo de Venezuela y México.

Sin embargo, en el anuncio de ayer, el Departamento del Tesoro informó que se trata de una “política de licencias favorables” que debe cumplir con varios requisitos.

La venta del petróleo a instituciones oficiales cubanas está prohibida.

Únicamente estarán permitidas las transacciones para el sector privado de Cuba y para uso personal o familiar de individuos del sector privado.

Se basa en una lista restringida del Departamento de Estado que también excluye los hoteles en Cuba.

En cuanto al origen, el anuncio dice que se trata de una reventa, a través de intermediarios, específicamente de origen petróleo venezolano, a condición de que las ventas favorezcan al pueblo cubano y no al gobierno.

La decisión estadunidense se presenta luego de que Cuba enfrenta semanas de crisis energética grave por la prohibición estadunidense de suministro venezolano y una advertencia de imponer aranceles a países que intenten llevar el energético a la isla.

El 29 de enero pasado, el presidente Donald Trump declaró emergencia nacional para impedir la entrega del hidrocarburo a Cuba, el mismo día que advirtió sobre aranceles a países que suministraran petróleo a Cuba.

La decisión se tomó y fue dada a conocer en el marco de una gira del secretario de Estado, Marco Rubio, por la región.