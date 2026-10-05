Rusia descarta peste neumónica como causa de muerte de Darya Shipilova en laboratorio

Rusia descartó que Darya Shipilova, técnica de laboratorio de 28 años del Instituto de Investigación Antipeste de Irkutsk, haya muerto por peste neumónica y aseguró que las pruebas realizadas después de su fallecimiento no encontraron microorganismos relacionados con su actividad profesional.

El gobernador de la región de Irkutsk, Igor Kobzev, informó que una comisión especial de expertos determinó que la causa de muerte fue una “neumonía de etiología indeterminada”.

La autoridad regional agregó que Rospotrebnadzor, el organismo sanitario ruso, analizó las muestras biológicas de Shipilova y determinó que “no se detectó ningún microorganismo relacionado con la actividad profesional de la joven en sus muestras biológicas”.

Kobzev aseguró además que la situación sanitaria en la región permanece “estable” y que no se han registrado nuevos trabajadores del instituto que hayan solicitado atención médica desde la muerte de la joven.

La situación sigue bajo nuestro control y el de los expertos”, afirmó.

El pronunciamiento busca contener la preocupación generada después de que medios rusos difundieran una versión no confirmada según la cual Shipilova habría estado expuesta a Yersinia pestis, la bacteria que causa la peste, tras la rotura accidental de un tubo de ensayo en el laboratorio. Las autoridades no han confirmado que ese accidente haya ocurrido.

El logotipo de Rospotrebnadzor, el organismo ruso de control sanitario y de protección al consumidor, aparece en la valla de sus instalaciones en Moscú. AFP

El caso que encendió las alarmas en Siberia

Shipilova trabajaba en el Instituto de Investigación Antipeste de Irkutsk, una institución dedicada al estudio y vigilancia de enfermedades infecciosas, incluida la peste.

La joven enfermó y murió durante la madrugada del 2 de octubre en un hospital de Shelekhov, una localidad cercana a Irkutsk.

La versión que detonó la alarma fue difundida inicialmente por medios regionales que citaron fuentes anónimas. Según esos reportes, Shipilova habría roto accidentalmente un tubo de ensayo que contenía el agente causante de la peste neumónica mientras trabajaba en el instituto.

Sin embargo, esa versión nunca fue confirmada oficialmente.

De hecho, Rospotrebnadzor aseguró que no encontró evidencia de un incidente relacionado con la manipulación de microorganismos patógenos en el instituto.

La incertidumbre se agravó por declaraciones contradictorias de autoridades regionales.

Alexey Tsydenov, gobernador de la vecina Buriatia, llegó inicialmente a relacionar la muerte de Shipilova con la peste, pero posteriormente modificó su declaración para introducir el término “posiblemente”.

En paralelo, autoridades de Baikalsk difundieron temporalmente una recomendación para evitar viajes hacia Shelekhov debido a información “extraoficial” sobre un supuesto caso confirmado de peste. El aviso fue retirado posteriormente.

Hospitales aislados y decenas de personas bajo vigilancia

Aunque las pruebas realizadas a Shipilova no confirmaron la peste, las autoridades adoptaron medidas preventivas.

El hospital de Shelekhov donde murió fue puesto en cuarentena y otras instalaciones médicas de Irkutsk también aplicaron restricciones. Además, los contactos de la trabajadora fueron identificados y sometidos a vigilancia médica.

Al menos 60 trabajadores del instituto fueron aislados dentro de las instalaciones, según reportes de medios regionales, mientras que las autoridades llegaron a identificar alrededor de 200 contactos para seguimiento médico.

Hasta ahora, las autoridades aseguran que ninguna de esas personas ha desarrollado síntomas compatibles con peste.

También se implementaron medidas preventivas en la zona, entre ellas el uso de mascarillas en una planta de aluminio de Shelekhov.

La magnitud de la respuesta sanitaria contrastó con la información oficial sobre el diagnóstico de Shipilova y se convirtió en uno de los elementos que alimentaron las dudas sobre lo ocurrido.

Peskov pide no seguir “rumores y especulaciones”

Ante la circulación de versiones sobre una posible fuga de peste, el Kremlin pidió recurrir únicamente a las fuentes sanitarias oficiales.

El portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov, señaló que los periodistas deben “remitirse a las comunicaciones oficiales de Rospotrebnadzor en lugar de rumores y especulaciones”.

El mensaje del Kremlin se produjo mientras continuaban circulando versiones sobre una posible infección adquirida dentro del laboratorio.

Rospotrebnadzor, por su parte, sostiene que sus análisis no encontraron microorganismos relacionados con el trabajo de Shipilova y que no se produjo ningún incidente confirmado con patógenos en el instituto.