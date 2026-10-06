La OMS pide a Rusia aclarar la muerte de una investigadora por supuesta "peste neumónica"

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, informó que el organismo sigue desde los primeros reportes el caso de una trabajadora del Instituto de Investigación Antipeste de Irkutsk, en Siberia, quien murió el 2 de octubre de 2026 tras ser hospitalizada con una neumonía grave.

Los primeros reportes de prensa apuntaron a peste neumónica por una supuesta exposición accidental en el laboratorio, pero las autoridades rusas informaron a la OMS que no se ha registrado ningún caso de peste recientemente en el óblast de Irkutsk.

Rusia descarta peste y la OMS pide datos

El individuo falleció el 2 de octubre de 2026 después de ser hospitalizado con una neumonía grave. Los informes iniciales de los medios sugirieron peste neumónica tras una supuesta exposición accidental en el laboratorio", escribió el director de la OMS.

Según Moscú, se realizó una investigación epidemiológica, se aplicaron medidas de control y los contactos identificados, cerca de 200 personas de acuerdo con medios internacionales, quedaron bajo observación médica y se sometieron a pruebas, sin detectar patógenos de alto riesgo.

La OMS ofreció apoyo técnico y solicitó aclarar la causa de la neumonía, el patógeno que motivó las medidas sanitarias y los reportes de prensa sobre un segundo empleado con neumonía de origen indeterminado.

"El intercambio oportuno, completo y transparente de información bajo el Reglamento Sanitario Internacional es esencial para aclarar informes contradictorios y permitir una evaluación precisa de los posibles riesgos para la salud pública", afirmó Tedros.

Medios identificaron a la fallecida como Darya Shipilova, de 28 años, hospitalizada el 29 de septiembre. El medio independiente Lyudi Baikala sostuvo que rompió un tubo de ensayo con la bacteria el 25 de septiembre, algo que las autoridades rusas no han confirmado.

El regulador sanitario ruso Rospotrebnadzor habló de una neumonía de etiología indeterminada y, según Infobae, examina dos hipótesis: un contagio en un viaje reciente a Tailandia o una exposición accidental en el trabajo. Más de 60 empleados del instituto permanecieron aislados en el edificio desde el 2 de octubre, según Radio Free Europe.

La OMS ha solicitado más información para aclarar la causa de la neumonía grave, el patógeno que motivó las medidas de salud pública, y los informes de los medios sobre un segundo empleado con neumonía de causa indeterminada", escribió el director de la OMS.

Riesgo y peste neumónica: qué se sabe

El portavoz de la OMS, Christian Lindmeier, calificó el riesgo como entre moderado y bajo para Irkutsk, bajo para el conjunto de Rusia y muy bajo para Europa.

La peste neumónica, forma respiratoria de la infección causada por la bacteria Yersinia pestis, puede incubarse en apenas 24 horas y se transmite por partículas respiratorias. Sin tratamiento puede ser mortal, aunque la recuperación es alta si se detecta y se trata en las primeras 24 horas tras los síntomas.

"Parece un gran problema para Rusia", declaró el presidente estadunidense Donald Trump, quien ofreció asistencia a Moscú.

El Kremlin valoró el ofrecimiento y pidió a la población atenerse a los comunicados oficiales en lugar de rumores, mientras el Departamento de Estado indicó que vigila el caso junto con los CDC y urgió a Rusia a compartir información con rapidez.