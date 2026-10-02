Piloto de Flydubai narró cómo logró sobrevivir al ataque de su copiloto en pleno vuelo

El piloto indio Smit Machchhar, quien fue apuñalado por su copiloto durante un vuelo de Flydubai entre Dubái y Tel Aviv, relató al primer ministro de India, Narendra Modi, los momentos de angustia que vivió cuando temió que el avión estuviera a punto de estrellarse.

Desde una cama de hospital en Abu Dabi, Machchhar participó en una videollamada de casi 10 minutos con Modi. El piloto, visiblemente afectado y con vendajes en la cabeza y las manos, además de un tubo en la nariz, rompió en llanto mientras describía cómo intentó pedir ayuda después del ataque.

Sabía que el avión se estaba estrellando”, relató Machchhar.

Según explicó, se encontraba en el suelo cuando comprendió que la puerta de la cabina estaba a pocos pasos de distancia y decidió intentar abrirla para permitir que otras personas pudieran ayudarlo.

Me dije a mí mismo que la puerta estaba justo ahí, que solo tenía que abrirla. Lo conseguí y la gente entró”, contó.

El incidente ocurrió el miércoles a bordo de un avión de Flydubai que transportaba a 174 personas. Durante la emergencia, la aeronave perdió aproximadamente 4 mil 267 metros de altitud en menos de 30 segundos.

Machchhar explicó que su experiencia como piloto le permitió comprender la gravedad de la situación.

“Llevo 17 años volando y 11 años siendo capitán. Sabía que el avión se iba a estrellar”, afirmó.

Pasajeros y tripulación tomaron el control

De acuerdo con información proporcionada a Reuters por un portavoz del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, Machchhar consiguió abrir la puerta de la cabina pese a estar herido y cubierto de sangre.

La apertura de la puerta permitió que pasajeros y miembros de la tripulación ingresaran y redujeran al copiloto. Posteriormente, un segundo grupo de pilotos de Flydubai que se encontraba a bordo tomó el control de la aeronave y consiguió aterrizarla en Tabuk, Arabia Saudita.

Durante la conversación, Modi elogió la valentía del piloto y afirmó que su presencia de ánimo contribuyó a salvar vidas y a preservar la reputación de los pilotos indios.

Machchhar, originario del estado de Gujarat, también contó al primer ministro que durante los momentos de mayor angustia recitó una oración hindú dedicada a Hanuman, una de las figuras centrales de la tradición religiosa hindú.

Sé que Dios me salvó”, expresó el piloto, visiblemente emocionado.

La investigación sobre el ataque y las circunstancias que llevaron a la pérdida de altitud de la aeronave continúa, mientras Machchhar permanece hospitalizado en Abu Dabi recuperándose de sus heridas.

Con información de Reuters.