Marco Rubio inicia gira por Europa con escala en Islandia, punto clave en el Ártico

El secretario de Estado estadunidense, Marco Rubio, inicia este martes una gira por Europa con reuniones con los líderes de Islandia, una isla del Atlántico Norte destinada a desempeñar un papel cada vez más estratégico ante las tensiones en el Ártico.

Tras llegar la noche anterior a Reikiavik, la capital islandesa, Rubio se reunirá con la primera ministra, Kristrún Frostadóttir, así como con su homóloga, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir.

También visitará la base de Keflavik, una antigua instalación militar estadunidense, donde se reunirá con miembros de la Marina de su país destinados allí.

Son miembros de la OTAN y buenos amigos de Estados Unidos. Por eso es una buena oportunidad hacer escala allí y reunirme con ellos", dijo Rubio el lunes, al responder a una pregunta de un periodista de la AFP, poco antes de su partida de Washington.

Este viaje relámpago se produce a raíz del acuerdo de seguridad sobre Groenlandia, firmado hace unos diez días al margen de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York.

El acuerdo puso fin, de momento, a las tensiones provocadas por las insistentes pretensiones del presidente Donald Trump sobre el territorio autónomo danés, que enturbiaron las relaciones con la Unión Europea.

Con el aumento de estos roces por el Ártico y con Groenlandia a menos de 300 kilómetros, Islandia ha adquirido importancia estratégica.

La isla, que carece de ejército, sigue dependiendo en gran medida de Estados Unidos para garantizar su seguridad, a través de un acuerdo bilateral de defensa firmado en 1951 y mediante la Organización del Tratado del Atlántico Norte.

Después de Islandia, el jefe de la diplomacia estadunidense viajará el martes por la tarde a Atenas para participar el miércoles en un "diálogo estratégico" sobre la seguridad regional y energética, según el Departamento de Estado.