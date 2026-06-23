Revelan nota de rescate que afirma la muerte de la madre de Savannah Guthrie

Investigadores confirmaron que, días después del secuestro de Nancy Guthrie, madre de la presentadora estadounidense Savannah Guthrie, ocurrido en enero, la familia recibió una segunda nota de rescate en la que los presuntos captores afirmaban que la mujer había fallecido.

La primera comunicación exigía millones en bitcoins a cambio de su liberación, detallando aspectos específicos de la vivienda y del dormitorio de Nancy Guthrie, lo que reforzó la credibilidad de la amenaza. Sin embargo, la segunda nota, enviada el 6 de febrero, utilizaba un lenguaje similar pero no incluía exigencias económicas: en cambio, pedía disculpas y aseguraba que la muerte de la mujer de la tercera edad había sido “involuntaria”.

Las autoridades del condado de Pima, en Arizona, confirmaron que la investigación sigue activa y que trabajan en estrecha colaboración con el FBI para rastrear pistas y verificar la autenticidad de las comunicaciones.

Cámara captó al posible secuestrador

Nancy Guthrie, de 84 años, desapareció el 31 de enero tras ser dejada en su domicilio por familiares. Al día siguiente no acudió a casa de una amiga para participar en un servicio religioso virtual, lo que encendió las alarmas. Poco después, la primera nota de rescate llegó a medios de comunicación, incluida una televisora local que acató la petición de la policía de no difundir su contenido.

Savannah Guthrie y sus hermanos difundieron un video dirigido a los secuestradores: “Recibimos su mensaje y lo entendemos. Les rogamos ahora que nos devuelvan a nuestra madre. La familia pagará”, expresó la copresentadora del programa “Today” de NBC.

La familia también alertó sobre el delicado estado de salud de Nancy y la falta de acceso a su medicación esencial. En paralelo, ofrecieron una recompensa de un millón de dólares, además de los 100.000 dólares prometidos por el FBI, para obtener información que condujera a su regreso.

Las autoridades difundieron imágenes de una persona enmascarada captada por cámaras de seguridad cerca del domicilio de Guthrie. Aunque se han recibido varias notas de rescate, la presentadora declaró en marzo que algunas podrían ser falsas, aunque la familia cree que las dos iniciales son auténticas.

Savannah Guthrie se ausentó de su programa durante más de dos meses para acompañar las investigaciones y regresó a la televisión en abril, mientras la búsqueda continúa.