Francia confirma su primer contagio por ébola en médico procedente del Congo

Las autoridades sanitarias de Francia anunciaron este miércoles el primer caso de ébola en el país europeo, se trata de un médico que regresó recientemente de la República Democrática del Congo (RDC), donde avanza una importante epidemia de esta enfermedad infecciosa y donde hay activo un brote que ya suma 232 fallecidos y más de 800 casos confirmados.

El Ministerio de Sanidad, de las Familias, de la Autonomía y de las Personas con Discapacidad confirma hoy la identificación del primer caso positivo de la enfermedad por el virus del Ébola en el territorio nacional. El paciente, que regresó de una misión humanitaria en una de las zonas de circulación del virus en la República Democrática del Congo (RDC), fue atendido de inmediato en un centro especializado y se encuentra en estado estable”, informó la autoridad francesa.

En el comunicado oficial, que fue difundido a través de la cuenta oficial de X del ministerio de salud francés, el gobierno detalló que el sistema sanitario del país cuenta con infraestructura especializada para el manejo de enfermedades altamente transmisibles, subrayando que el paciente permanece bajo estricta vigilancia médica en un entorno controlado.

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“Francia dispone de capacidades especializadas para el manejo de enfermedades infecciosas altamente transmisibles. El paciente está siendo atendido en un centro de salud de referencia, bajo estrictos protocolos de bioseguridad (habitación de presión negativa, equipos y protocolos dedicados). Las autoridades sanitarias están plenamente movilizadas y la situación es objeto de un seguimiento permanente”.

El caso francés es el primero identificado fuera del continente africano por esta epidemia, que también está afectando a Uganda, y fue causada por una cepa poco frecuente del virus, llamada Bundibugyo, contra la cual no existe vacuna ni tratamiento específico.

Francia ya aplica medidas de control por caso de ébola

Las autoridades sanitarias también destacaron que todas las medidas preventivas se aplicaron desde la llegada del paciente al país: “Todas las medidas de precaución, y en particular el aislamiento del paciente, se adoptaron desde su llegada al territorio nacional, realizándose el traslado al hospital en condiciones seguras para evitar cualquier riesgo de contaminación. Se está llevando a cabo una investigación epidemiológica exhaustiva para identificar a las personas que puedan haber estado en contacto con el paciente. Estas personas serán contactadas sin demora por la agencia regional de salud, deberán cumplir un aislamiento domiciliario de 21 días y contarán con un seguimiento minucioso durante este periodo. Se ha establecido un seguimiento específico para el regreso de los franceses que prestan ayuda.

Se trata de la primera vez que se diagnostica un caso de ébola en Francia. En 2014, durante una gran epidemia en África occidental, dos pacientes fueron acogidos en territorio francés, pero habían sido diagnosticados en el extranjero.

La RDC, de donde regresó el médico diagnosticado, se está viendo afectada por una gran epidemia de esta enfermedad que provoca una fiebre hemorrágica, en muchos casos mortal.

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Expertos aún ven riesgo bajo de que se extienda emergencia sanitaria por ébola

Los expertos en salud pública creen que el riesgo de expansión de la epidemia sigue siendo bajo en todo el mundo, debido a la naturaleza en general poco contagiosa del virus del ébola.

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) considera que el riesgo de infección es bajo para los residentes europeos y los viajeros que van a áreas de tráfico activo, y muy bajo para la población europea en general", recordó el ministerio francés.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) indicó recientemente que la transmisión se está acelerando en la RDC a pesar de las medidas de respuesta sanitaria.

Con información de AFP.

*mcam