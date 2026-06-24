Irán afirma que acuerdo con Washington es una derrota para EU

El acuerdo alcanzado entre Teherán y Washington para poner fin a la guerra en Oriente Medio es una “declaración de derrota de Estados Unidos”, afirmó este miércoles el jefe del equipo negociador iraní, Mohamad Baqer Qalibaf.

El memorándum de entendimiento de Islamabad no es el fruto de presiones ni de coacción, sino el resultado de la resistencia y la determinación de la valiente nación iraní”, declaró Qalibaf durante una conferencia en Bakú (Azerbaiyán), retransmitida por la televisión iraní.

El funcionario añadió que el llamado “memorándum de entendimiento de Islamabad” ha adquirido el valor de una declaración de derrota de Estados Unidos.

Mediación internacional en las negociaciones

Las negociaciones han contado con la mediación de Pakistán y Qatar.

Estados Unidos cuenta con numerosas bases militares en las monarquías del Golfo. Los países que las albergan fueron objetivo de ataques con drones y misiles iraníes durante la guerra, en represalia por los bombardeos de los ejércitos estadounidense e israelí.

“No vemos el futuro de la región en la confrontación, sino en la interacción”, declaró Qalibaf, en lo que parece un gesto de acercamiento hacia los países vecinos del Golfo.

El alto el fuego en Líbano, aún pieza clave para acuerdo definitivo

El negociador jefe para las conversaciones con Estados Unidos reiteró además que la paz en Líbano constituye un punto fundamental para alcanzar un acuerdo definitivo con Washington.

“Para nosotros, el alto el fuego en Líbano ha sido y sigue siendo tan importante como el alto el fuego en Irán, y el fin de la guerra en Líbano ha sido tan importante como el fin de la guerra en Irán”, insistió.

OIEA afirma que "tendrán lugar" inspecciones nucleares en Irán

El director del Organismo Internacional de Energía Atómica afirmó este miércoles que próximamente "tendrán lugar" inspecciones en las instalaciones nucleares de Irán.

"Ya sea que esto ocurra hoy, pasado mañana, en una semana o en 10 días, es importante, pero no esencial. Tendrán lugar", aseguró a los periodistas el argentino Rafael Grossi, jefe la agencia de control nuclear de Naciones Unidas, durante una visita a Japón.

Con información de AFP.