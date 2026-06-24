Ola de calor extremo azota oeste de Europa; esperan temperaturas de más de 40°.

Roma se sumó ayer a las ciudades europeas en alerta roja, como París, por una ola de calor que se intensifica y hace temer por la salud de las personas más vulnerables.

Se trata de la segunda ola de calor para millones de europeos en menos de un mes y podría prolongarse hasta el fin de semana.

Sus consecuencias son múltiples: muertes por calor y por ahogamiento, mayor vigilancia en hospitales y residencias de ancianos; trenes, clases y eventos al aire libre suspendidos, una central nuclear detenida...

Sébastien Léas, meteorólogo del instituto francés Météo-France, explicó a la AFP que una masa de aire muy frío situada cerca de Portugal “actúa como una bomba de calor” y envía el aire caliente del norte de África.

Francia vivió ayer su jornada más calurosa desde 1947, cuando comenzaron las mediciones, indicó Météo France, al anunciar una temperatura media de 29.8°C.

Según el instituto Météo France, la actual ola de calor es comparable a la de agosto de 2003, cuando murieron alrededor de 15 mil personas en dos semanas.

Debería superarla en términos de intensidad máxima. Su duración sigue siendo incierta”, precisó.

La Torre Eiffel y el Louvre, dos de los monumentos más visitados del mundo, decidieron adelantar su horario de cierre a las 16:00 locales.

El calor obligó a otro lugar muy frecuentado, el Monte Saint Michel (oeste), a aconsejar a los turistas que pospongan la visita.

Una parte del sur del Reino Unido también se encuentra en alerta roja y podría incluso batirse el récord histórico de 35.6°C para un mes de junio, registrado por última vez en Southampton en 1976, según el organismo británico Met Office.

La casi totalidad de España, donde las olas de calor se multiplican desde hace varios años, se encuentra también en alerta por ola de calor, especialmente en zonas de Andalucía, el País Vasco y Cantabria.

Italia declaró por su parte la máxima alerta por calor en 15 ciudades, entre ellas Roma y Milán.

Víctimas mortales por calor en Francia

Unas 40 personas murieron ahogadas en Francia desde el 18 de junio, “principalmente jóvenes”, indicó el primer ministro Sébastien Lecornu.

Las autoridades recomiendan a las personas vulnerables, como niños, mujeres embarazadas, enfermos y ancianos, extremar la vigilancia. Y al conjunto de la población, hidratarse, vestir ropa ligera y limitar los desplazamientos.

La Federación Internacional de la Cruz Roja (IFRC) alertó que, para miles de personas en Europa, las temperaturas extremas pueden “convertirse rápidamente en un asunto de vida o muerte”.

En la capital de España, la municipalidad habilitó un “refugio climático” para personas sin hogar y vulnerables, abierto en las horas de más calor y que proporciona agua, alimentos e instalaciones de higiene.

Para las personas sin hogar, permanecer a la sombra es crucial: “Cuando estás afuera así, lo sufres un poco más. En realidad no tienes mucha opción”, explicó a AFP Damien, que vive en la calle en Burdeos, en el suroeste de Francia.

Con información de AFP.

*mcam