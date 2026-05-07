Retiro URGENTE de miles de latas de leche en polvo para bebés contaminada

Miles de familias en Estados Unidos fueron alertadas tras el retiro urgente de más de 16 mil latas de fórmula infantil en polvo por posible contaminación con una toxina bacteriana capaz de provocar vómitos severos y deshidratación en bebés.

La advertencia fue emitida por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) después de que pruebas adicionales detectaran la presencia de cereulida en varios lotes de leche para menores de un año.

La contaminación involucra productos de la fórmula infantil a2 Platinum Premium USA, distribuida en plataformas digitales y cadenas comerciales estadounidenses. Aunque hasta el momento no se han confirmado casos de bebés enfermos vinculados con los lotes afectados, las autoridades sanitarias pidieron a los padres suspender inmediatamente el uso del producto y revisar cuidadosamente los envases almacenados en casa.

Latas de fórmula para bebés contaminadas con bacteria

La FDA informó que el retiro afecta específicamente a tres lotes de la fórmula infantil elaborada por a2 Platinum Premium USA, producto comercializado para bebés de 12 meses o menos. El problema fue detectado tras análisis complementarios realizados luego de nuevas directrices emitidas por las autoridades regulatorias de Nueva Zelanda.

La sustancia identificada es cereulida, una toxina producida por ciertas cepas de la bacteria Bacillus cereus. Según las autoridades, esta toxina puede mantenerse activa incluso después de preparar la fórmula con agua caliente, lo que incrementa el riesgo sanitario para los lactantes.

La enfermedad se produce por el consumo de alimentos contaminados con la toxina, y preparar la fórmula con agua caliente no la elimina”, advirtió la FDA en su comunicado oficial.

Los síntomas asociados con la exposición a la toxina incluyen náuseas, vómitos, diarrea y malestar gastrointestinal, los cuales pueden aparecer entre 30 minutos y seis horas después del consumo. Aunque en la mayoría de los casos las molestias desaparecen en menos de 24 horas, los especialistas advierten que los bebés tienen mayor riesgo de sufrir complicaciones graves relacionadas con la deshidratación.

La FDA explicó que aproximadamente 63 mil latas fueron producidas dentro de los lotes comprometidos, de las cuales cerca de 16 mil 428 ya habían sido adquiridas por consumidores antes del anuncio del retiro.

Los lotes afectados son:

Lote 2210269454 – fecha de vencimiento: 15 de julio de 2026

​Lote 2210321712 – fecha de vencimiento: 15 de enero de 2027

Lote 2210324609 – fecha de vencimiento: 21 de enero de 2027

Las autoridades indicaron que los números de lote pueden identificarse en la base de cada envase. También aclararon que únicamente la versión importada para Estados Unidos está incluida en la alerta sanitaria, mientras que las fórmulas comercializadas en Australia y Nueva Zelanda utilizan una composición diferente y no presentan riesgo.

La fórmula afectada se comercializaba a través del sitio web de la empresa, además de plataformas como Amazon y tiendas Meijer. Parte de estos productos ingresó al mercado estadounidense como parte de un programa implementado durante la administración de Joe Biden para enfrentar la escasez nacional de fórmula infantil registrada en 2022.

La FDA recomendó desechar inmediatamente cualquier envase perteneciente a los lotes afectados o devolverlo al lugar de compra para solicitar un reembolso. Asimismo, pidió a los padres mantenerse atentos ante cualquier síntoma en los menores y acudir de inmediato al pediatra si presentan vómitos persistentes, letargo o signos de deshidratación.

Hasta ahora no existen reportes confirmados de enfermedades asociadas con esta fórmula, pero tanto la FDA como la empresa fabricante señalaron que el retiro se mantiene como una medida preventiva mientras continúan las investigaciones para determinar el origen exacto de la contaminación.