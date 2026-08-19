Retiran pan de masa madre por contaminación con fragmentos de metal

La empresa Grand Central Bakery, con sede en Seattle, Washington, retiró del mercado tres presentaciones de sus panes de masa madre de papa debido a la posible presencia de fragmentos de metal, informó la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA).

El retiro fue anunciado en agosto de 2026 después de que se encontrara un clavo de palé dentro de una hogaza de pan de masa madre de papa. Ante el riesgo de que otras piezas pudieran contener objetos metálicos similares, la compañía decidió retirar los productos potencialmente afectados.

Hasta el momento, las autoridades y la empresa no han reportado lesiones ni enfermedades relacionadas con el consumo de los panes. Sin embargo, la presencia de objetos metálicos representa un riesgo físico para los consumidores, ya que podría provocar lesiones en la boca, daños en los dientes, cortes en la garganta o lesiones internas en caso de ingestión.

Los productos retirados fueron comercializados como alimentos perecederos y listos para consumir, con una vida útil de aproximadamente un día. La alerta alcanza principalmente establecimientos de las zonas de Seattle y Tacoma, en Washington, donde los productos fueron vendidos durante los días señalados por la compañía.

Los productos retirados fueron comercializados principalmente en supermercados, cafeterías y establecimientos mayoristas. Especial.

Estos son los panes afectados por el retiro

El llamado incluye tres presentaciones de pan de masa madre de papa. La primera es el Market Potato Bread, de 20 onzas (566 gramos), vendido en supermercados y empacado en una bolsa de papel. Los consumidores pueden identificarlo mediante el código UPC 733163001576.

También se retiró el Potato Table Bread, de 20 onzas, que era vendido directamente en cafeterías de Grand Central Bakery y distribuido a establecimientos mayoristas. Al comercializarse sin embalaje, este producto no cuenta con código UPC.

La tercera presentación es el Mini Potato Loaf, de 12 onzas (340 gramos), también vendido sin embalaje en supermercados y establecimientos mayoristas, por lo que tampoco dispone de un código UPC.

Entre los puntos de venta mencionados en la alerta se encuentran las cafeterías de Grand Central Bakery ubicadas en Burien, Eastlake, Wallingford y Wedgwood, además de supermercados y mercados locales como Fred Meyer, PCC Community Markets, QFC, Whole Foods Market, Thriftway, Town & Country Markets y otros establecimientos de la región.

La alerta también señala que los consumidores deben prestar atención a los productos con fecha 8/10/26, correspondiente al 10 de agosto de 2026.

¿Qué hacer si compraste alguno de los panes retirados?

La recomendación para quienes tengan alguno de los productos afectados es no consumirlo y desecharlo inmediatamente, incluso si el pan parece estar en buenas condiciones y no presenta objetos visibles.

En particular, quienes tengan el Market Potato Bread pueden comprobar el código UPC para determinar si se trata del producto incluido en el retiro. Debido a que las otras dos presentaciones fueron comercializadas sin embalaje, será necesario verificar el establecimiento donde fueron adquiridas y la fecha correspondiente.

Las autoridades recomiendan desechar los panes afectados y no consumirlos. Especial.

El riesgo asociado con este tipo de contaminación es principalmente físico. Un fragmento de metal puede causar lesiones al morderlo o, si es ingerido, provocar daños en diferentes partes del aparato digestivo, especialmente cuando se trata de un objeto puntiagudo como el encontrado dentro del pan.

La empresa indicó que quienes tengan dudas pueden comunicarse con su equipo de soporte para recibir orientación sobre los productos afectados y las medidas correspondientes.