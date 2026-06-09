Resultado del balotaje en Perú podría tardar semanas

El balotaje presidencial en Perú mantiene en vilo al país. Con el 96% de las actas escrutadas, el izquierdista Roberto Sánchez obtiene el 50,05% de los votos, mientras que la derechista Keiko Fujimori alcanza el 49,94%, una diferencia de apenas 20.000 sufragios.

El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Bernardo Pachas, explicó que el resultado final podría conocerse en un plazo de dos semanas o hasta fin de mes, dependiendo de las observaciones a las actas y de la llegada de votos desde el exterior y zonas rurales. Incluso advirtió que el conteo podría extenderse hasta inicios de julio.

Para declarar un ganador será necesario revisar actas impugnadas que contienen alrededor de 450.000 votos, lo que podría modificar el estrecho margen actual. El conteo rápido de las encuestadoras privadas Ipsos y Datum dio como ganador a Sánchez por menos de un punto, en un empate técnico. Alfredo Torres, presidente de Ipsos Perú, recordó que la muestra tiene un margen de error de 1,9%, por lo que las cifras podrían variar.

Observación internacional

El escenario recuerda al balotaje de 2021, cuando el izquierdista Pedro Castillo venció a Fujimori con un resultado igualmente ajustado del 50,12% frente a 49,87%.

Fujimori, quien compite por cuarta vez por la presidencia, pidió prudencia y señaló que aún faltan actas por contabilizar que podrían “acortar la brecha”. Por su parte, el secretario general de Juntos por el Perú, Ernesto Zunini, aseguró que respetarán los resultados del proceso electoral y esperan el cierre del conteo.

La misión de observación electoral de la Unión Europea calificó la segunda vuelta como “tranquila y ordenada” pese a la campaña polarizada. La jefa de misión, Annalisa Corrado, instó a los candidatos a esperar con paciencia la proclamación oficial de los resultados.

El vencedor asumirá el cargo el 28 de julio, sustituyendo al presidente interino José María Balcázar, para un mandato de cinco años.

¿Por qué estas elecciones son tan importantes?

La principal demanda de los votantes no gira únicamente en torno a la economía. La inseguridad se ha convertido en la principal preocupación de los peruanos, en un contexto marcado por el crecimiento de las extorsiones, el narcotráfico y la minería ilegal.

A ello se suma un profundo desgaste político. Desde 2018, renuncias, destituciones y escándalos de corrupción han provocado una constante rotación en el poder, mientras el Congreso y el Ejecutivo mantienen una confrontación casi permanente.

Las encuestas previas a la votación reflejan un empate técnico que anticipa un resultado extremadamente ajustado, con el riesgo añadido de que el candidato derrotado cuestione el escrutinio, prolongando la incertidumbre.

Con información de Reuters.